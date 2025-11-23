李嘉欣冧爆慶祝結婚17周年！Po合照晒金鈪洩「蜜」 許晉亨一微小舉動證極寵妻

今日（23日）是「大美人」李嘉欣與老公許晉亨結婚17周年的紀念日，李嘉欣在IG分享了兩人的甜蜜合照，慶祝這個特別的日子，閃盲一眾網民。照片中，李嘉欣與許晉亨身貼身，非常恩愛。現年55歲的李嘉欣保養得宜，皮膚白滑緊緻，歲月彷彿沒有在她臉上留下痕跡。而許晉亨亦一如以往地寵妻，在合照中遷就老婆，無懼「死亡頂光」，最緊要老婆夠靚。

李嘉欣低調晒金鈪

除了夫妻二人的甜蜜互動，有眼利的網民就發現，李嘉欣手腕上戴著一隻設計簡約的金鈪，未知是否許晉亨所贈的結婚周年紀念禮物。雖然李嘉欣未有明言，但這個小細節已足以閃瞎一眾網民，紛紛留言大讚二人恩愛如昔，並送上祝福。

李嘉欣與許晉亨兒子赴英升學

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，婚後育有一子許建彤（Jayden）。一家三口生活幸福美滿，李嘉欣亦不時在IG分享家庭樂，羨煞旁人。許建彤早前已往英國名校升學，李嘉欣與許晉亨間中到英國探望兒子，順道二人世界拍拖，多次被網民捕獲，直擊恩愛畫面。

