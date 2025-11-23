Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李嘉欣冧爆慶祝結婚17周年！Po合照晒金鈪洩「蜜」 許晉亨一微小舉動證極寵妻

影視圈
更新時間：20:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：20:00 2025-11-23 HKT

今日（23日）是「大美人」李嘉欣與老公許晉亨結婚17周年的紀念日，李嘉欣在IG分享了兩人的甜蜜合照，慶祝這個特別的日子，閃盲一眾網民。照片中，李嘉欣與許晉亨身貼身，非常恩愛。現年55歲的李嘉欣保養得宜，皮膚白滑緊緻，歲月彷彿沒有在她臉上留下痕跡。而許晉亨亦一如以往地寵妻，在合照中遷就老婆，無懼「死亡頂光」，最緊要老婆夠靚。

李嘉欣低調晒金鈪

除了夫妻二人的甜蜜互動，有眼利的網民就發現，李嘉欣手腕上戴著一隻設計簡約的金鈪，未知是否許晉亨所贈的結婚周年紀念禮物。雖然李嘉欣未有明言，但這個小細節已足以閃瞎一眾網民，紛紛留言大讚二人恩愛如昔，並送上祝福。

相關閱讀：李嘉欣日本銀座被偷拍毫不知情  下意識做「不雅」動作呈真實狀態  網民：咁樣仲係咁靚

李嘉欣與許晉亨兒子赴英升學

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，婚後育有一子許建彤（Jayden）。一家三口生活幸福美滿，李嘉欣亦不時在IG分享家庭樂，羨煞旁人。許建彤早前已往英國名校升學，李嘉欣與許晉亨間中到英國探望兒子，順道二人世界拍拖，多次被網民捕獲，直擊恩愛畫面。

相關閱讀：李嘉欣億元豪宅「神秘角落」曝光 已故老爺許世勳抱孫照罕流出 以另類方式團圓

李嘉欣家姐榮升奶奶豪車列陣娶新抱？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前