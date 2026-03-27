李嘉欣半山超級豪宅外被捕獲   一舉動獲激讚：越有錢越有家教  55歲真實狀態無懈可擊

現年55歲、素有「最美港姐」之稱的李嘉欣（Michele），近日被網民在其居住的東半山頂級豪宅「曉廬」外偶遇，她雖然身穿樸素的運動服，但仍星味十足氣質滿滿，而她一個細微的舉動，就讓網民大讚她盡顯豪門家教與修養。

李嘉欣豪宅外曝光最新狀態

李嘉欣與富商許晉亨結婚後育有一子，過着幸福美滿的家庭生活，兩夫妻於「曉廬」住了多年，這次網民就於該豪宅門外巧遇李嘉欣。據網民分享，當日李嘉欣剛從座駕下車，正準備步行返回寓所。她一改平日出席名媛聚會時的華麗裝扮，打扮得十分隨性。從照片中可見，她頭戴一頂白色棒球帽，將一頭金髮紮成馬尾，身穿淺灰色連帽衛衣，下身搭配黑色貼身瑜伽褲和粉色邊運動鞋，背著一個簡約的背包，一身裝扮十分簡約。

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李嘉欣穿運動裝仍然煞食

然而即使衣著平民化，李嘉欣的星味依然無法掩蓋。憑藉其1米72的高䠷模特兒身形和完美的體態比例，令她在一眾路人中鶴立雞群，氣質滿滿。不少網民看後大讚她保養得宜，年過半百雙腿依舊纖細修長，完美印證了「歲月不敗美人」的說法，即使是休閒運動裝也難掩其高貴氣質。

李嘉欣一舉動獲激讚

不過，最令網民印象深刻的，是李嘉欣在進入大廈時的一個舉動。當她走近門口時，一位正在當值的保安員為她引路並打招呼。身為百億豪門的少奶奶，李嘉欣完全沒有架子，她隨即親切地向保安員輕輕點頭示意，並報以禮貌的眼神，然後才緩步走進大堂。

李嘉欣「越有錢越有家教」

這個短短數秒的互動在網上流傳後，引來網民一面倒的好評。大家紛紛留言激讚：「越有錢越有家教」、「越有錢的人越有禮貌，這才是真名媛的修養」、「點頭示意雖然是小動作，但看得出她是發自內心的親切」。

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