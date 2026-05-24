李嘉欣真空大露背現身胡智同豪門婚宴 超高衩驚險設計側身疑走光 與許晉亨甜賀吳婉芳娶新抱

1988年香港小姐及國際華裔小姐雙料冠軍李嘉欣，婚後淡出幕前，卻活躍於名媛社交圈，一舉一動都備受矚目。李嘉欣今日（24日）在社交平台上分享與老公許晉亨一同赴宴的甜蜜合照，但李嘉欣一身性感的打扮，引起網民討論。

李嘉欣晚裝設計極巧思

前港姐亞軍吳婉芳的二仔胡智同昨晚舉行豪門婚宴，有傳李嘉欣夫婦都是座上客。李嘉欣今日在IG分享新相，以英文留言：「About last night…」，雖然提到昨晚卻未有透露詳情，只是李嘉欣身上的CELINE黑色掛頸晚裝，設計極具巧思。照片中的李嘉欣疑真空上陣，背對鏡頭大方展露白滑玉背，盡顯骨感美。但李嘉欣側身拍照時，晚裝的剪裁便顯得格外驚險，超高衩的設計直開到腰際，令李嘉欣隨時處於走光邊緣，火辣指數破表，完美展示其保養得宜的纖瘦身材。

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李嘉欣下月慶祝56歲生日

在另一張李嘉欣與老公許晉亨的自拍中，容光煥發的她，皮膚緊緻白皙，完全看不出歲月的痕跡。配上精緻的鑽石項鏈，更顯高貴典雅，完全看不出下個月將踏入56歲，狀態仍處於巔峰，不負「最美港姐」的稱號。不少網民留言：「美呆了還是一樣年輕」、「自然老去最美」等。

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