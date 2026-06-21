黃長興爸爸近照曝光 三代同堂慶生大講流利法文 爺孫同場網民驚訝二仔外貌激似爺爺

47歲的黃長興近日為79歲的父親慶生，並安排一家人到法式餐廳食生日飯，他在社交平台分享了三代同堂的溫馨短片。從影片中可見，黃長興的父親雖然已屆高齡，但依然精神奕奕，腰板挺直，在兒子鏡頭前更即席用法文介紹「法式餐廳」，流利的發音和優雅的談吐，引來網民大讚「爸爸好型仔」、「法文好好聽」。而黃長興的10歲二仔黃子晉亦有現身，黃長興爸爸有孫仔陪伴甚為高興，網民更指孫仔的樣貌與爺爺非常相似，簡直是餅印一樣，慶生畫面溫馨治癒。

黃長興堅持子女讀傳統學校

黃長興曾透露，由於自己與父親都在法國生活過，所以在家中習慣用法文與子女溝通，讓子女保持懂得法文的優勢。但隨著子女年齡漸長，黃長興卻堅持讓三名子女入讀本地傳統學校。他早前分享過一段為兒子黃子晉輔導中文功課的影片，片中他被「波瀾壯闊」、「心曠神怡」等成語考起，反而要由兒子化身「小老師」糾正讀音，場面搞笑又溫馨。黃長興坦言，這正是他不讓子女讀國際學校的原因。他表示雖然在法國的童年很快樂，但回港發展後，中文能力不足成為他最大的遺憾，更因此錯失了許多寶貴的工作機會，為了不讓子女重蹈覆轍，他寧願他們辛苦一點，也要在傳統學校打好中文基礎。

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黃長興「法國型男」形象深入民心

在法國長大的黃長興，父母是越南華僑，他5歲時隨家人移居法國。2005年回港參加《香港先生選舉》，憑著俊朗不羈的外型和一口流利的法語，雖然最終未能奪冠，但其「法國型男」的獨特形象，賽後順利簽約入行，黃長興參演過多部經典劇集，包括《古靈精探》、《乘勝狙擊》及《BB來了》等。除了演藝事業，他亦曾涉足商界，開設過法國餐廳，但最終結業收場；之後嘗試直播帶貨，也因銷量不佳而告終。

黃長興娶圈外富家女生活無憂

黃長興在2012年與圈外富家女Peggy在法國註冊結婚，翌年豪擲百萬在尖沙咀洲際酒店（現已改名為香港麗晶酒店）補辦婚宴，場面盛大。婚後二人恩愛如初，先後誕下13歲大女黃晞桐、10歲二仔黃子晉及7歲孻仔Damien，現時一家五口居住在紅磡一個市值逾2,000萬港元、面積達1,400呎的豪宅單位，生活富足美滿。

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