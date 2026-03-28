黃長興罕談胞弟黃長發與鞋王三奶桃色風波 自爆事業停擺內情 澄清闊太包養傳聞

47歲的黃長興2005年參加《香港先生選舉》獲得「最突出表現組別大獎」，入行20年星途曾一帆風順，卻因胞弟捲入桃色風波遭到連累，令事業一度停擺。近日黃長興亮相陳志雲的YouTube頻道節目，剖白太太被指家底雄厚真相，以及當年胞弟黃長發傳出轟動全港的「姊弟戀」，對自己的影響。

黃長興談胞弟黃長發桃色風波

黃長興無奈提到入行初期獲得不少演出機會，卻因胞弟黃長發的負面新聞拖累，而被公司「冷凍」。當年只有23歲的黃長發傳出與「鞋王三奶」李姿霆（Karen）譜「姊弟戀」，事件轟動全港，最終黃長發在2009年宣布半退出娛樂圈。

黃長興當年受到弟弟黃長發的桃色事件波及，遭高層樂易玲指兩兄弟太似樣：「因為高層樂小姐（樂易玲）呀，佢哋覺得我同細佬太似樣，到而家好多觀眾喺街都會以為我係佢，叫我『黃長發』。當時公司叫我唔好拍嘢住，等個事情淡化啲，之類啦。」令黃長興頓失大量工作。

相關閱讀：黃長興離巢轉戰內地直播帶貨 揭殘酷現實銷量差隨時「被消失」：想做都冇得做

黃長興澄清「包養」傳聞

對於無辜捲入風波，黃長興稱因為熱愛工作，故轉行開法國餐廳自救：「咁我（停工）唔得喎，2008年、2009年我好勁，公司俾好多機會我，但突然之間冇嘢做，我就唔得喇，但冇辦法唔到我控制，唯有做我自己嘅嘢。」轉戰餐飲業後，轉到黃長興傳出獲闊太徐美琪（Margaret）「包養」，對方不收租支持其創業。

陳志雲問黃長興獲闊太免租的傳聞是否真實？黃長興趁機解釋，表示當年參加《舞動奇蹟》後出席不少慈善活動，因而認識對方。黃長興稱讚闊太：「佢好好人，其實唔會係咩關係。（當時傳包咗你？）我都想呀。」黃長興澄清餐廳的舖位與徐美琪無關，而自己一直有交租：「佢唔係業主，唔係佢收我租，至2018年我唔做，個業主仲話：『多謝你呀黃生，你幫我供咗間舖頭呀』。」

相關閱讀：黃長發曾戀「鞋王」三奶形象插水 與捷克籍太太婚後住靚屋遠眺汀九橋

黃長興對太太一見鍾情

黃長興提到當年獲高鈞賢邀請去飲嘢，見到同枱的太太Peggy好文靜，而一見鍾情。黃長興與Peggy於2012年在法國註冊結婚，翌年在尖沙咀的五星級酒店補辦婚宴，二人育有一女兩子，生活幸福。黃長興一家住紅墈1400呎豪宅，對外傳太太是富家女傳聞，罕有回應愛妻現為全職家庭主婦：「都艱難嘅，（太太家人）喺菲律賓由頭開始，都艱難嘅。以前做物流，依家冇做喇，正常家庭。」並透露仔女讀傳統學校，一家人生活平實且低調。

相關閱讀：黃長發1歲萌爆混血B仔做模特兒 與捷克索模結婚8周年打三份工住靚屋

黃長興後悔頻繁改名

黃長興在節目中提到早年為求事業順遂，曾多度改名，由原名「黃長興」改身份證做「黃志豪」，再用藝名「黃祥興」，近年才用「黃長興」，黃長興坦言感到混亂，直認後悔。黃長興透露自己在香港出世，是越南華裔，直到4、5歲時隨家人移居法國巴黎生活，之後為發展率先返港試水溫。

相關閱讀：黃祥興宣布離巢TVB！ 效力18年轉搞飲食發圍 一家五口住千呎豪宅

黃長興提到在法國的生活，坦言當地性文化較開放：「好普通，好細個個樣好成熟，有女仔朋友13、14歲大肚，或者14、15歲，原本認真但之後冇咗（男方不負責任），向我哋求救問有冇人要。」陳志雲追問黃長興「失身」時間，黃長興尷尬表示：「我怕羞，我都係接近18歲。」直言比起同齡朋友算是「遲熟」。

黃長興法國回流發展

黃長興憶起當年曾做航空公司地勤，之後返港發展，獲法國童裝連鎖店聘用做市場拓展部主任，其後在同事鼓勵下，以玩票性質參加《香港先生選舉》。黃長興自爆當年面試時聽錯日子遲了一天，獲獨立安排面試機會，成功入圍。

黃長興有感法國治安不太好，弟弟黃長發隨後返港，因沒有朋友感到不開心，在黃長興建議下參加2006年《香港先生選舉》，並奪得「瀟灑組」冠軍。陳志雲笑指黃長發認識到不少朋友：「係太多女朋友添。」黃長興只有苦笑。