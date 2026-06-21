施可瑩離世丨《造星II》歌手男友陳章棨痛別摯愛 拍拖近4年伴女友抗癌：永遠記住活潑的你

施可瑩離世丨前ViuTV節目主持施可瑩於今日（21日）因癌症病逝。其男友、曾參加電視節目《全民造星II》的歌手陳章棨在Instagram限時動態發文向女友道別：「永遠記住活潑的你」。陳章棨在施可瑩患病期間一直陪伴在側，兩人相戀近4年，感情穩定，一對小情人因病痛天人永隔，令不少網民心酸。

施可瑩早前病情惡化決定做大體老師

施可瑩生前擔任多場韓國與泰國明星見面會、香港電影首映及謝票活動司儀。上月，施可瑩公開確診卵巢癌的消息。由於癌細胞擴散至盲腸，她於今年4月接受子宮切除手術，並需依賴人工造口維持生活。本月17日，施可瑩透露因身體虛弱已不適合進行化療，轉為紓緩治療，並決定捐贈遺體成為大體老師。最終，施可瑩於今日早上離世。

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陳章棨悉心照顧女友惜天人永隔

施可瑩的男友陳章棨現年35歲，為香港創作歌手及藝人。陳章棨曾參加2019年《全民造星II》，近期亦客串電影《我談的那場戀愛》，與MC張天賦同場演出，並為該電影創作插曲。

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陳章棨與施可瑩交往近4年，雙方在事業上互相扶持。陳章棨經常在社交平台分享與施可瑩的合照與影片，本月13日亦曾分享施可瑩拍攝的韓國旅遊短片。在施可瑩確診卵巢癌後，陳章棨全程悉心照顧。施可瑩離世後，陳章棨透過Instagram限時動態發文向女友作最後道別。

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