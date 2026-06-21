施可瑩離世丨明星紛紛悼念 Jeffrey：不再受病痛折磨 生前曾獲泰國女神鄺玲玲與Orm打氣

施可瑩逝世丨曾擔任多個韓星及泰星見面會司儀、前 ViuTV 節目主持施可瑩（Lillian）早前透露患上癌症停工。今日（21日），其家人證實施可瑩已因病離世，終年僅20多歲。施可瑩生前展現堅強意志，並決定將遺體捐贈成為「大體老師」，遺愛人間。

施可瑩人緣甚廣 明星留言悼念

施可瑩在演藝圈工作期間廣結善緣，離世噩耗傳出後，多位圈中藝人紛紛表達惋惜與哀痛。包括商台DJ阿正、魏浚笙（Jeffrey）、鄺潔楹、許靖韻、陳葦璇、蔡潔及余香凝等明星，均有發文悼念這位充滿熱誠的年輕主持。魏浚笙在Threads留言：「致最好最有心最為大家諗嘅Lillian：能同你一起在電影合作跑謝票係我榮幸，願你在天堂不再受病痛折磨，做個快樂的小天使。」旅遊達人Victoria（楊逸晴）也表示：「致：在我心中永遠開朗的Lillian，雖然我們只有一面之緣，但你在我心裏留下了很深刻的印象。我會永遠記得你的開朗、率性與善良。Lillian的親友與摯愛好好保重。」阿正則在IG留言：「願你在天國快樂 RIP。」

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泰星鄺玲玲與Orm曾拍片為施可瑩打氣

在施可瑩抗癌期間，曾有過一段溫馨的跨國互動。施可瑩生前曾多次為泰國人氣女星鄺玲玲（LingLing）與 Orm 的見面會主持，二人在得知施可瑩病況後，特意錄製了一段影片隔空送上祝福。在香港成長的鄺玲玲以廣東話為她打氣：「Hello，Lillian！希望你保持開朗心情，面對呢次挑戰，加油！唔好放棄，我哋會支持你。」而 Orm 則以英語祝福她早日康復。施可瑩當時看到影片後深受感動，並留言回覆：「非常感謝你們，我看這段影片時哭了。感謝你們的一切，希望很快能再與你們兩位合作。」不少鄺玲玲（LingLing）與 Orm 的Fans亦在社交平台告知偶像有關施可瑩離世的消息，希望鄺玲玲與 Orm也不要太難過。

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