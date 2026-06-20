姜濤澳門演唱會丨邀炎明熹做嘉賓限制近距離接觸？ 姜濤 : 唱過翻尋味 爆Gigi寫道歉信

姜濤一連3場的《“LAVA”LIVE TOUR 2026 - MACAU》世界巡迴演唱會，昨晚（19日）於澳門舉行首場演出。作為巡迴演唱會的壓軸站，全場「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）在開騷前已情緒高漲，不斷拍手大叫「姜濤」。今次澳門站驚喜滿滿，最大亮點莫過於炎明熹擔任嘉賓，兩人互動火花四濺，為觀眾帶來難忘的端午節演出！

炎明熹為姜濤演唱會任嘉賓講爛Gag

在演唱完《Every Single Time》後，姜濤原先與女舞蹈員跳辣身舞，隨後兩人齊齊降落台下。當舞台再次升起時，身旁已換上重量級嘉賓炎明熹！適逢端午節，炎明熹特別準備了兩隻粽上台送給姜濤，笑指他可以跟粽做朋友變成「姜粽」，更自封為「粽經理」。面對炎明熹的連環爛Gag，姜濤一度不知如何接話，隨後笑著打圓場：「我哋兩個傾偈真係會好夾，佢哋好驚，好多人都話好擔心我同你傾偈… 但我都帶動呢個氣氛嘅，所以唔使擔心。」笑言這段環節有點長的姜濤，接著與炎明熹合唱《愛不單行》。正當姜濤準備落台讓炎明熹獨唱表演時，炎明熹竟突然大叫「救命」。姜濤隨即關心發生何事，炎明熹直認自己「傻傻哋」，坦言雖然兩人曾合唱過，但心情依然十分緊張。

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姜濤收炎明熹手寫道歉信

完騷後受訪時，姜濤透露收到炎明熹的手寫道歉信。他表示今次請炎明熹做嘉賓是「唱過翻尋味」，非常欣賞對方的聲線與舞台感：「佢頭先好得意，佢話佢唱嘅過程中冇唱到一段嘢，其實好小事，我諗觀眾睇唔出，但佢特登手寫一封信同我say sorry，我未得閒覆佢，但我而家正式喺度同炎小姐講唔緊要，好小事，但睇得出佢好認真。」

對於兩人互稱「姜先生」與「炎小姐」，未來會否有機會推出合唱歌？姜濤表示：「相信有機會一定都想，希望以後睇吓有冇呢個緣份。」至於為何今次未有安排兩人再作「近距離」接觸，姜濤解釋：「有啲距離好啲，上次都有嚇親嘅，同埋今次表演唔啱呢個方式。」姜濤亦補充，雖然炎明熹叫他做「姜粽」確實有點「夾硬來」，但他非常開心，因為每次請嘉賓都期待他們帶來的驚喜。

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姜濤澳門開騷大展舞技：好攰

回顧演唱會開場，身穿紅色外套配黑色褲的姜濤從台下彈跳登場。甫開場即一口氣跳唱《LAVA》、《白果》及《Master Class》等多首快歌，來到巡迴壓軸場，他亦High爆叫全場觀眾企起身。跳唱完多首歌後，姜濤先開口跟大家打招呼，歡迎大家來到巡迴最後一站，又笑言很久沒開騷所以覺得好攰。他幽默地說：「我想講我頭先跳《鏡中鏡》嘅時候真係有呢個感覺，好攰！講笑，大家咁俾面喺咁重要嘅節日嚟撐我場，我一定俾足最好嘅表現，希望畀大家好好地過呢個節日。」

再跳唱多首歌後，姜濤分享一邊唱歌一邊食到自己的汗，感覺好鹹。他早前宣布暫時不推出新歌，但他強調這不代表不做音樂，而是現在多了獨處時間，希望藉此獲得長進，並承諾下年再帶給大家的音樂，一定會對得住這一年的時間。

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姜濤回應咀偶像羅志祥：誤會

談到未能與炎明熹近距離接觸，但與偶像羅志祥就可以？姜濤笑認：「係喇，冇錯，呢個就係偶像嘅魅力，（當日咀嘴係咪冇夾過？）冇，都係一個誤會，都係天時地利人和，佢應該唔係錫我，佢自己都嚇親，佢一掂我，我下意識望住佢，咁啱我又擰轉個頭…（嚇親多，定係開心多？）一開頭嚇親，後尾都開心嘅！」 他亦笑指這除了是自己的舞台初吻外，應該也是羅志祥的舞台初吻。姜濤透露早幾日曾與羅志祥通電話，獲對方教導彈跳要高點及許多技巧，對此十分感激。他又預告目前正籌備國語歌，希望下年大家多多支持。

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姜濤跳唱郭富城金曲唱畢狂喘氣

演唱會中段，姜濤換上灰啡色西裝現身，卻怕醜笑言：「突然覺得呢件（西裝）太Deep」，惹來全場大笑。隨後他跳唱郭富城的經典金曲《對你愛不完》，唱完後滿頭大汗、狂喘氣坐低。他解釋在之前的粉絲聚會中發現這首歌現場氣氛極佳，證明歌曲經典，因為見到觀眾熱情澎湃，所以一定要唱這首他最尊敬前輩的歌曲，希望將這份精神一代傳一代。問到會否拜郭富城為師，姜濤口窒窒說：「拜師都唔敢拜！佢係我哋嘅神！因為羅志祥都係模仿郭富城前輩，我又模仿羅志祥，應該冇乜人想模仿我。」

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姜濤重踏紅館坦言感覺特別

演唱會尾聲，姜濤獻唱《愛情簽證申請》和《蒙着嘴說愛你》作結。完騷受訪時，姜濤坦言對巡迴最後一站感到不捨，因為做完之後所有事情也要重新再來過：「會唔捨得，好似自己小朋友咁，係每個人嘅心血。」 他提到之前因某些事情令演唱會有改動，而今次就實現返最原本的舞台效果和感覺，還原度有七至九成。

此外，早前擔任羅志祥嘉賓，是姜濤自MIRROR演唱會發生意外後首次重回紅館舞台。他坦言當日去到紅館有特意行了一圈，感覺截然不同：「好特別，羅志祥都有講，係一個好有標誌性嘅場地，對每個藝人嚟講都係一個好高門檻嘅地方。（希望將來有機會再踏紅館？）我覺得睇緣份睇安排，我哋話唔到事，但有機會我哋都會做好每一個地方嘅表演。」