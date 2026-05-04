chill club頒獎禮2026丨姜濤炎明熹世紀對望  Gigi不否認被電親：少少怕醜  讚對方人品「好照顧我」

昨晚ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》其中一個焦點，必屬姜濤、炎明熹首度合體，合唱時姜濤突然走近炎明熹，二人近距離深情對望，並共用炎明熹手上的咪高峰合唱，之後二人更深情「世紀對望」，引爆全場尖叫。炎明熹表示姜濤的確令她有「少少怕醜」，不否認被姜濤「電親」，她更大爆二人綵排時試過撞埋一齊。

炎明熹：姜濤很照顧我

對於首次跟姜濤正式合作，炎明熹坦言感覺非常新奇，指見得對方越多，可以從對方身上學習更多，她指之前雖然跟對方和監製傾演出事宜，但當日非常匆忙，故沒有很認真地交流，直至前日跟姜濤綵排了3小時，過程中兩人都很chill，而姜濤亦很照顧自己，覺得他非常之好人，會跟自己傾談舞台上的設計，也會問她這樣是否可以，覺得姜濤有很多想法值得自己學習。炎明熹又指今次是今年首次在那麼多觀眾面前唱Live，所以好緊張，而姜濤亦有在後台跟自己傾偈舒緩情緒，所以非常欣賞對方。

相關閱讀：chill club頒獎禮2026丨姜濤首回應中一輟學：我又多口咗 親揭致謝「神秘人」身分 解構與炎明熹共執一咪

炎明熹爆跟姜濤「撞埋一齊」

提到兩人在表演時共用一支咪兼近距離對望，炎明熹表示事前是夾過的，大家不用擔心，但她笑言綵排時兩人因為戴帽，所以「撞埋一齊」，又覺得這個舞台好玩，與不同歌手合作是一件很開心的事情，也可以認識更多不同的朋友，因為自己比較內向，若主動去認識歌手朋友會有難度，但可在合作上認識的話就是一件很好的事情。

炎明熹不否認被姜濤「電親」

至於跟姜濤對望時是否有「過電」？Gigi坦言的確有小小怕醜，問到是否被電親？她説：「你哋點講就點講啦！（擔心姜濤粉絲嬲你？）我相信呢個只不過係個騷，同埋相信大家嘅粉絲都好理智，所以冇問題嘅，我相信你哋！」

炎明熹望有一日上TVB節目

提到今次現身ViuTV頒獎禮，是否會怕很難跟TVB修復關係？炎明熹說：「咁我又唔知道，但我好珍惜每一次表演嘅機會，希望大家多啲搵我合作，我都會加油！」，炎明熹指只要有機會的話，所有音樂節目也會參加。對於她之前表示希望與TVB再合作，她指暫時未有這樣的計劃：「但係應該某一年、某一月、某一日有機會再上去。」她笑言只要在生也有機會，自己也非常期待。

相關閱讀：ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮