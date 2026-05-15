Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元

影視圈
更新時間：13:43 2026-05-15 HKT
發佈時間：13:43 2026-05-15 HKT

男團MIRROR成員姜濤，就2025年11月28日凌晨約4時於堅道不小心駕駛案認罪判罰$1000。庭上披露他為伸手拿帽分心撞毀護欄，同時揭露他於2025年12月23日曾因衝紅燈及未掛P牌，另被罰款$1200。當以為案件告一段落，據知，姜濤近日收到運輸署的停牌通知，須即時停止駕駛及重考駕駛執照。

姜濤曾指暫不敢再揸車

姜濤早前在案件判決後，曾回應承諾會引以為鑑。對於無掛P牌，他解釋：「印象中有掛P牌，可能揸車嗰陣震跌咗。」又透露涉事車輛已維修，但暫時「不敢再揸」，坦言需要「學好揸車」重拾信心，又笑稱因「屋企得我一個有車牌」，不捨得賣車，寧願將車泊在停車場欣賞。

相關閱讀：姜濤不小心駕駛案判罰款1000元 P牌仔曾駕寶馬IX撞毀 留陰影暫換日本車代步

姜濤要再考路試

姜濤在案件完結後收到運輸署的停牌通知，須即時停止駕駛。據了解，在P牌期間被停牌，其暫准駕駛執照會被取消，需要重新報考路試，由頭再考過車牌。姜濤是在2025年年初考獲車牌，至今僅約一年便面臨停牌及重考的局面。

相關閱讀：姜濤回應不小心駕駛罪成 親解冇掛P牌之謎：可能揸車嗰陣震跌咗 撞車後要「學好揸車」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
6小時前
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
4小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
10小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
2小時前
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
影視圈
3小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
8小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
00:34
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
1小時前
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
01:35
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
17小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
3小時前
台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。
台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播
兩岸熱話
6小時前