姜濤不小心駕駛案判罰款1000元 P牌仔曾駕寶馬IX撞毀 留陰影暫換日本車代步

人氣男團MIRROR成員姜濤，因去年底駕駛其寶馬IX電動車在堅道發生交通意外，被控不小心駕駛。今日（13日）由律師代表承認控罪，被判罰款1000元。回顧姜濤「一take pass」考獲P牌後，對愛車「老婆仔」呵護備至，卻因疲勞駕駛導致車禍，留下陰影。

姜濤不小心駕駛罪成判罰款

姜濤今日（4月13日）因去年11月一宗發生在香港島堅道的交通意外，被法庭裁定「不小心駕駛」罪名成立，判處罰款1000元。據悉，當時仍是P牌司機的姜濤，駕駛時不慎撞毀護欄，今日案件由律師代為處理，姜濤本人未有現身。

姜濤被譽「駕駛天才」15分鐘一take pass

姜濤的駕駛歷程始於去年初，當時《星島頭條》曾獨家報導他成功考獲車牌。據稱他僅上了10多堂課，便以15分鐘的優異表現「一take pass」，被讚譽為極具駕駛天份。

姜濤放棄法拉利豪擲60萬購寶馬IX

榮升「P牌仔」後，姜濤曾心動考慮購入男士夢幻名車法拉利。但經過深思熟慮，他最終選擇了更為實用的黑色寶馬IX系列電動車，豪擲約60萬一次付清，作為對自己辛勤工作的獎勵，並暱稱其為「老婆仔」。

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姜濤新手上路數月即遇意外

今年1月《東周刊》爆料姜濤曾發生交通意外，據其密友透露，這位新手司機在新車落地僅數個月後，便在去年底發生了交通意外。當時仍是P牌的姜濤不慎將心愛的寶馬撞至擦花及凹陷，幸好他本人僅受輕微擦傷，並無大礙，事後亦有報警處理。這次意外讓姜濤相當「肉痛」，愛車隨即送廠維修。自此之後，他對駕駛變得格外小心，並因留有陰影，決定暫時轉開一輛價格較親民的日本車代步。姜濤於今年2月時表示，指撞車已是很久之前的事，他的身體沒事，只是車身弄花了一點。當天他十分疲累而導致發生小意外，而家人亦有擔心他的安全。因為寶馬仍在修理中，故此決定租日本車代步。

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