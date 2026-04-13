姜濤車禍｜遭票控不小心駕駛認罪 庭上揭意外原因 官讚誠實輕判1000元

人氣男團MIRROR成員姜濤，就早前堅道交通意外，由執業大律師黃雋文代表承認不小心駕駛罪。庭上透露意外因伸手拿帽分心所致，最終判罰款1000元。

姜濤車禍｜認不小心駕駛

姜濤早前在香港島堅道發生交通意外，被票控一項「不小心駕駛」罪名。案件今日（13日）於東區裁判法院提堂，吸引了外界高度關注。姜濤本人今日未有親身出庭，並委派於2019年正式認許的執業大律師黃雋文代表，在庭上代為承認控罪。

案情披露：伸手拿帽分心肇禍

據辯方在庭上陳述，事發當時姜濤正獨自駕車，因一時分心，伸手到後座試圖拿取一頂帽子，導致車輛失控撞上路邊的護欄。意外發生後，姜濤對接報到場的警員誠實交代了事發的完整經過，表現出負責任的態度。

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官讚誠實 判罰款$1000元

代表姜濤的黃雋文大律師求情時強調，姜濤對此次事件深感懊悔，並承諾將以此為鑑，未來會更加專注和警惕地駕駛。主任裁判官張志偉接納其解釋，考慮到事件僅為一時失誤，且不涉及其他車輛或傷者，最終裁定罪名成立，判處罰款1000港元。據了解，姜濤原本被票控的三項控罪，其餘兩項已透過書面方式處理。

辯方大律師黃雋文求情指，姜濤即時認罪反映其悔意，節省法庭時間。事件中無人受傷，姜濤自行報警並向警方坦白交代，合力配合調查。辯方續指，姜濤願意承擔責任及支付賠償，冀法庭接納姜濤初犯及有真誠悔意。

案件編號： ESS 7790/2026

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