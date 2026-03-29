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姜濤經理人花姐秒讚「踩姜」言論後道歉：老人家撳錯 「手滑」風波起因與一首歌有關？

影視圈
更新時間：17:50 2026-03-29 HKT
發佈時間：17:50 2026-03-29 HKT

男團MIRROR成員姜濤日前被黑粉發文，批評姜濤演繹歌曲《鏡中鏡》為「暴殄天物」，沒料到MIRROR經理人「花姐」黃慧君被發現在黑粉帖文上點讚，意外捲入一場「點讚」風波，事件發酵後，花姐即收回「點讚」，又在IG限時動態澄清兼道歉，掀起網民熱議。

姜濤受黑粉批評

當日姜濤被黑粉批評，有網民在Threads上轉發，表示最初有質疑過是否花姐本人：「啱啱係1個踩姜濤嘅po度竟然俾我見到佢like左個po，都驚係假account 再㩒入去睇原來係真」。即獲網民轉發帖文。

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網民轉發原帖文時提到：「揭發花姐惡行原post（註：東窗事發，花姐而家已經收返個like」又稱：「呢個姜hater嘅post，花姐竟然秒like咗！」網民更圖文並茂拍片，又叫姜濤小心雙面人：「帶眼識人，遠離back stabber。」

花姐被網民狙擊

網民在網上鬧爆花姐：「花姐真係爭唔落，呢啲嘢根本唔係一個經理人可以做嘅事」、「咁唔怪得每次阿姜出活動，花姐面口都咁黑」、「唔保護自己藝人不特止，重要踩多腳。其實係咪對家嘅卧底？」、「真係大開眼戒！！有個咁嘅經理人」等。

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對於鬧出「點讚」姜濤黑粉帖文風波，更被人截圖以洗版式批評，花姐在IG限時動態道歉：「我冇like，唔知道係咪老人家，懵吓懵吓撳左，點樣搵番黎dislike」。只是姜濤的「姜糖」質疑花姐扮唔識，盼事件沒有影響姜濤心情。

姜濤世巡懶理是非

姜濤近期積極籌備其首次個人海外巡迴演唱會《KEUNG TO「LAVA」LIVE TOUR 2026》，早前到英國倫敦展開首站後，今日（29日）移師到多倫多，隨後會到美國及澳門演出。對於近日花姐的風波，姜濤一於懶理，在IG上載獨自坐演唱會場館的黑白照，又公開日前在仁愛堂演出的畫面，將注意力集中在表演上。而花姐被見到現身MIRROR成員柳應廷（Jer）的《Hi MIRO! Garden Party 2026》見面會，神情輕鬆與粉絲合照。

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