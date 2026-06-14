羅志祥香港演唱會2026｜姜濤做嘉賓與偶像同台鬥舞 遭小豬突襲錫錫嚇到僵硬反應曝光

出道30年的羅志祥（小豬）昨晚（13日）在紅館舉行「羅志祥 30th 巡迴演唱會」香港站，吸引陳浩民與太太、吳若希與老公、丁子朗、麥美恩前來捧場。而身為表演嘉賓的姜濤，在未上台前也在觀眾席欣賞偶像演唱會，姜濤是羅志祥的忠粉，當然不會錯過偶像的演唱會。

羅志祥咀對咀錫姜濤掀高潮

全場高潮在羅志祥跟姜濤表演，羅志祥在唱跳《獨一無二》時從台下彈上舞台，在演出時他扮被舞蹈員撞跌坐在台上，笑指剛剛彈起來的時候好像飛上了太空，更指着舞蹈員笑說剛剛像飛過他的頭，然後用廣東話講「黐線㗎，好驚㗎喎！」他又叫大家的剛拍的影片不要放上網，笑指如果放了的話，自己會按讚和留言。羅志祥隨後繼續唱跳，期間他落台後再次彈上台，然後又再落台，不過再彈上台的就是表演嘉賓姜濤，姜濤與偶像羅志祥又唱又跳《撐腰》和《白果》，而當羅志祥以廣東話唱《白果》時令全場非常驚喜，但要講到最爆就一定是兩人跳唱完後，羅志祥與姜濤一起返回台下時，羅志祥突然咀對咀強吻姜濤，姜濤即一臉愕然，不知所措般用手掩著口，之後再望住羅志祥，場面搞笑。而姜濤做完嘉賓後沒有即時離開，返回觀眾席上繼續欣賞演唱會，而姜濤更投入到起身跟住跳同唱。

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羅志祥盡展「亞洲舞王」本色

羅志祥在半空高台上現身，即引來全場尖叫，被譽為「亞洲舞王」的他一開場便瘋狂跳唱《全城熱愛》、《舞魂再現》、《Show Time》等七首歌，成功炒熱全場氣氛，之後換上閃爆歌衫的羅志祥走到歌迷前唱歌，期間更伸手與歌迷一起做出心心手勢，令歌迷勁冧。連續唱跳十多首歌後，羅志祥終開腔，用廣東話講：「大家好，我係羅志祥！」跟大家打招呼，他表示很開心又再一次回到了紅館：「在10幾年前，我們一起在這裡留下的所有的青春的回憶，我們在今天都一起找回來了。30周年，可能我的年紀都還比你們大。我説錯了…出道的年紀。但是不管你們是從哪個階段、哪個時刻、哪一年開始喜歡我，我都很希望在你的青春裡面，都有羅志祥的存在」。

羅志祥：我會陪大家一起長大

之後他又叫大家放心，因為自己會陪大家一起慢慢長大，也會陪那些支持很久的朋友慢慢變老。在羅志祥唱出《小丑魚》、《不具名的悲傷》、《自我催眠》、《愛轉角》等歌曲時全場大合唱，而在唱到《幾分》的歌詞「所以愛有幾分」，全場歌迷大叫「100分」。

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羅志祥學張家輝唱《忘情水》

羅志祥之後提起他演過的經典劇集如《海派甜心》及《轉角遇到愛》等，他相信每個時期都有陪大家度過的不同角色，又相信未來還會創造更新角色，亦希望下一部電影或電視劇可以演不同角色，又指今次演唱會其實在前一、兩年開始，所以現在已經是出道32年：「沒錯，我15歲出道現在47（歲）…」講完之後，羅志祥扮張家輝唱了兩句搞笑版《忘情水》。而在唱出《愛不單行》時螢幕播出羅志祥從出道開始的片段及作品，唱完他說：「謝謝你們陪我30年！」

羅志祥認年輕時狂妄

羅志祥換上紅色長毛外套唱出多首歌曲，他自嘲自己的衣服好像洗車店的擦般，又表示年青時講了好多狂妄的話，上次來香港就表示下次會開十場，但今天只開一場，更叫主辦下次幫他開3場，然後目標又轉向在場的歌迷，叫他們幫他開十場，之後他走到台邊，唱唱下脫去外套掉給台下的歌迷。

羅志祥被男歌迷揸胸

Encore時，羅志祥high爆走到舞台兩邊，期間他拿著歌迷預備的充氣大錘向地下扑，不過大錘反彈回他的臉上，羅志祥即被撞到瞓地，起身時就摸著鼻，之後他又走到歌迷前，不過就慘被男歌迷伸出鹹豬手揸胸，只見羅志祥爭脫後不停用手捽胸舒減痛楚。完場前羅志祥第二度Encore，他就廣東話唱出《每天愛你多一些》，雖然大部份時間不知道他在唱什麼，但勝在誠意十足，他之後笑指這首歌唱了好幾十年：「還是沒有進步，我盡力了！謝謝！」。