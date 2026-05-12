愷樂宣布再度懷孕疑佗雙胞胎 做羅志祥小三毀形象神隱6年 低調結婚為人母
更新時間：16:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-12 HKT
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台灣女星愷樂（蝴蝶姐姐）自2020年因介入羅志祥（小豬）與周揚青戀情，更被爆捲入「多人運動」風波後，形象重創並全面淡出演藝圈，至今已經接近6年。沉寂多時的她，已低調嫁為人妻並育有一子。日前母親節，愷樂無預警在IG發布喜訊，宣布再度懷孕。
愷樂指愛兒獨生子日子將結束
愷樂在IG上分享了多張照片，其中包括一張與兒子的溫馨合照，並感性地對兒子喊話：「鴨子謝謝你選我當媽媽～就算你獨生的日子即將結束，但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你。」字裡行間透露出對即將到來新成員的期待，以及對大兒子的愛與安撫。
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愷樂疑懷雙胞胎
最引人注目的是，愷樂晒出了兩張超聲波照片，並以「Happy Mother's Day」字樣點綴。兩張超聲波照片上分別標示著「A」和「B」，胎兒的週數約為12週，似乎間接證實這次懷的是雙胞胎，讓喜訊「雙倍」升級。
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