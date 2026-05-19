姜濤P牌被吊銷首開腔 自嘲人生充滿教訓 提醒將來更小心駕駛 唔介意被隊友「抽水」：大家會開心啲

MIRROR成員姜濤日前收到運輸署的停牌通知，須即時停止駕駛及重考駕駛執照，昨晚他與呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）以嘉賓身份參與ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》，期間不停被隊友用「P牌」來講笑，不過姜濤就表現得非常開心，沒有半點不快。

姜濤呂爵安當「平民廚神」李駿傑助手

今次節目以美食做主題，由節目《MIRROR CHEF》被封「平民廚神」的Jeremy 擔任主廚為目標人物設計答謝媽媽的菜式，而「地獄廚神」姜濤、「天堂廚神 」Edan就做助手，Jeremy指會整「意式蕃茄肉碎炸飯糰」，Edan就負責開飯蓋、姜濤則負責打蛋，期間姜濤又幫Jeremy按摩膊頭，又扮錫對方，而在Jeremy烹飪時，姜濤和Edan搓飯糰，然後親手餵食現場觀眾，不過姜濤搓的飯糰較大，搞到他要將飯糰塞入女觀眾口，令全場依哇鬼叫，而他又將另一個飯糰放入口，咬了一啖後餵Edan。Jeremy完成烹飪後，就化身外賣仔將菜式送給委托人，作出她送給媽媽的禮物，同場加映三母女的溫情故事，而委托人又幫Jeremy伴舞。Frankie之後示範「香蕉脆脆煙肉」，Alton則在旁幫手「混醬」，不過Alton唔識着圍裙，要Frankie出手幫忙。

呂爵安笑贈「P牌」做大禮

在玩食砵仔糕鬥快遊戲時，姜濤先攞起一個砵仔糕食，不過他咬完自己手上的黃糖砵仔糕後，又咬一啖Jeremy的白糖砵仔糕。提到遊戲勝出者有$5000獎金，Edan笑指姜濤有嘢送比大家，之後他搞笑說：「佢個P牌送畀大家，佢唔要㗎喇！」眾人即指連牌費和保險及車，而姜濤尷尬笑說：「係呀，邊個食得快送俾邊個！」之後姜濤表示要和觀眾一起挑戰，事前已吃了一個的他，比賽時再狂吞2個砵仔糕，成為「全宇宙食砵仔糕最快嘅人」，不過食的期間姜濤露出「飽到嘔」表情，食完後更用手掩肚，而Edan亦在旁邊幫參賽者打氣，笑說：「大家為咗P牌食快啲！」

姜濤爆夾定隊友玩「P牌」搞氣氛

受訪時，MIRROR 八子覺得今次參加綜藝好玩，提到姜濤玩得好投入，他笑着表示有點後悔，因食到好滯，不知誰想出來要2個食砵仔糕，但轉頭又話「諗得好」，對於Edan拿他的P牌來講笑，姜濤表示事前夾好，因認為這樣大家會開心點，又謂可能因要保住架車，所以剛才好勝心爆發，又搞笑地問勝出是否真的有$5000獎金。

姜濤放悠長假期再考牌

提到他P牌早前被吊銷，姜濤表示沒有不開心，以平常心面對：「再考過，（幾時考？）未知，未問，我都係放個悠長假期先，將來駕駛會小心啲，（係咪好大教訓？）我覺得我人生都充滿好多教訓，呢個都係其中一個教訓。」至於是否會留下陰影？他表示沒有，之後會更小心，問到現在出入如何代步？他笑言「搭車」和「行路」，問到MIRROR兄弟是否會接送他？姜濤也即時問隊友是否會車他返屋企？Jeremy表示自己沒有車牌，記者笑指一班兄弟都沒反應，姜濤就表示坐公司車。至於他的愛驅現在如何處理？姜濤指暫未打算賣出，又直言今年應該未有時間再考車牌，問到今年是否真的會去其他地方做歌？他謂暫未有正式計劃：「但係有傾談過大方向，實際地方就未有。」早前有傳他會到內地參加音樂方面的綜藝節目，姜濤表示未有收到通知，問到若收到邀請是否會去？他說：「不嬲都話我哋不論在哪裏，有表演機會都會盡力去做。」

李駿傑讚陳卓賢才是廚神

Jermey在節目中做大廚烹飪，問到他是否是隊中最叻煮食的人？他指Ian才是，但Ian就謂Jeremy叻所以讓他打頭陣，而Jeremy就覺得剛才很有意義，因為委託人足由他們參加《造星》至今的粉絲，也知道她的故事，所以一起做節目覺得很有意義。至於Frankie煮蕉皮看起來較失色，他說：「唔失色，幾好呀！如果脆啲更好食。」他透露自己在家也經常看一些烹飪小食的短片。

陳卓賢個唱再加場視乎反應

將於7月舉行演唱會的Ian早前宣佈加場，他謂若再加場就要視乎反應，因為加場的門票也未賣，也要看場地和檔期：「當然想多啲場次可以俾多啲觀眾入場睇，我都好期待。」又指現在正積極籌備個唱，對於他前日開直播即興創作《水蛋之歌》，問到是否會真的推出歌曲？他指自己出歌通常都是有意思想表達，提議他用食物來創作表達訊息，他笑指可以為姜濤寫一首關於砵仔糕的歌曲代表恐懼。Ian剛從意大利工作回港，他指今次也有去玩和食，又笑言當地是碳水王國，所以返港後要修身。至於Tiger將在六月舉行演唱會part 2，他表示積極備戰中，至於妹妹到時是否也會上台？他就表示：「仲諗緊」。

呂爵安等劇本拍港版《悠長假期》

Jeremy剛從沖繩回港，他表示今次去參加表姐的婚宴，但由於要返港工作，所以只去了兩三日，沒有時間到處玩，問到有沒有被親戚催婚？他坦言有，但自己以工作為先。另外，問到Edan何時開拍港版《悠長假期》，他指自己正放假中，因現在仍未有劇本，所以正積極練琴，亦有重溫該劇，看完找到假期的鬆弛感，又坦言現在還未落實何時開拍，亦未開會。

邱士縉買婚戒由未婚妻話事

至於今年結婚的Stanley透露，婚禮將於MIRROR演唱會前舉行，婚禮一定會請MIRROR隊友，當中亦會有人做兄弟，其中一個就是Jeremy，其餘就不透露，Jeremy指自己有經驗所以能幫手，姜濤即問Stanley 「我呢？」，不過Stanley表示他來參加就好。Stanley指日前已買了婚戒，未婚妻李炘頤感滿意，因為是由她選擇，自己只負責俾錢，至於婚禮方面就全部交友女方話事。