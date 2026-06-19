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賭王四房千金何超欣低胸吊帶裙騷火辣身材 晒豐滿上圍遊維也納 盡現玲瓏浮凸S形曲線

影視圈
更新時間：17:04 2026-06-19 HKT
發佈時間：17:04 2026-06-19 HKT

賭王何鴻燊與四太梁安琪的孻女何超欣（Alice），近年憑藉其出眾的才華與學術成就，成為新一代名媛的典範。近日何超欣在社交平台上，分享了多張在奧地利維也納旅遊的美照，與網民分享她的愜意假期。從相片中可見，她現身於金碧輝煌的皇家歌劇院欣賞古典音樂，感受濃厚的藝術氣息，舉手投足間都散發著與生俱來的貴族優雅，展現出她對高雅藝術的品味。

何超欣擁惹火身材美麗智慧兼備

在這次旅行分享的相片中，何超欣的時尚觸覺同樣令人驚艷，其中一張在歌劇院樓梯上的獨照，她身穿一襲充滿節日氣氛的酒紅色絲絨長裙，深V領的設計與貼身剪裁，完美勾勒出她纖細而曼妙的身姿，裙擺的高衩設計更讓她的一雙修長美腿若隱若現，流露出恰到好處的性感魅力，配上簡約的黑色高跟涼鞋，整體造型高貴典雅而不失嫵媚。而在另一張攝於古典圖書館的相片中，何超欣則換上一襲氣質截然不同的碎花刺繡長裙。裙子以淡雅的薄紗為基底，低胸設計將她豐滿的身材及完美的肩頸線，盡收眼底，裙上點綴著色彩繽紛的立體花卉刺繡，配上一個純白色的手袋，造型清新脫俗。

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何超欣麻省理工畢業再到清華深造

何超欣絕非只有亮麗外表與時尚品味的千金小姐，她的「學霸」之路早在入讀清華大學之前就已光芒四射。當年她以優異成績考入全球頂尖的美國麻省理工學院（MIT），並展現出驚人的學習效率與超凡才華，僅僅用了三年時間，便完成了常規需要四年才能修畢的嚴格課程。她更以「雙學位」的優異姿態畢業，成功取得管理學與建築學的學士學位，讓她在一眾富二代中脫穎而出。

「學霸」何超欣當上山東政協

何超欣離開麻省理工後，並沒有立即投身家族生意，而是選擇繼續深造，她前往北京清華大學修讀碩士學位，並將主修科目定為中國公共政策，清晰地勾勒出她擁有深厚的理科與管理學背景，同時又兼具廣闊國際視野。畢業後，何超欣選擇留校任職，專注於氣候變化與教育領域的相關研究，將自己的學術理想付諸實踐。此外，年紀輕輕的她現時更擔任山東省政協委員，積極參與社會及國家事務，堪稱美貌與智慧並重的完美典範。

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