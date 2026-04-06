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何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情

影視圈
更新時間：18:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-06 HKT

已故賭王何鴻燊四房「最美千金」何超欣與「青蛙公主」谷愛凌，這對橫跨名媛圈與體育界的頂級閨密，近日在度假時，一起分享極度養眼的比堅尼泳照，罕有地在鏡頭前解放火辣身材。平日形象高雅的何超欣，此次換上亮眼粉紅比堅尼，其隱藏的健美曲線與谷愛凌的運動員身材形成強烈對比，讓網民大飽眼福。

何超欣穿粉紅色比堅尼晒惹火身材

何超欣身穿一套充滿活力的粉紅色比堅尼泳衣，鮮豔的色彩完美突顯了她陽光、開朗的一面，與她平日沉靜的學霸形象形成巨大反差。這套泳衣讓外界首次窺見她令人讚嘆的健美體態，照片中清晰可見她豐滿上圍，緊實的腹部線條和勻稱的肌肉，絕非單純的纖瘦，而是充滿力量感，這身粉色戰衣下的她，自信地展示著自律的成果。

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學霸何超欣跟體壇尖子谷愛凌惺惺相惜

至於奧運冠軍谷愛凌則穿上一套設計極簡的純白比堅尼，純淨的色調完美呼應了她在雪場上的「冰雪公主」氣質。作為體壇寵兒，谷愛凌駕馭起這套泳衣可謂毫不費力。照片中的她，盡顯其作為運動員的結實身形，一雙逆天長腿與零贅肉的纖腰一覽無遺。

何超欣是畢業於麻省理工及清華大學碩士的頂級學霸，另一位是在18歲便奪得冬季奧運金牌、稱霸體壇的谷愛凌，二人之所以能成為閨密，正源於彼此的惺惺相惜，網民都羨慕二人的閨密情。

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冬季奧運金牌得主谷愛凌美照：　

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