賭王「千億千金」何超欣坦言期待戀愛 直認「顏控」公開擇偶條件 網民：真係難過登天

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的孻女何超欣，自小便因其出眾的樣貌和學霸身分，而備受矚目，作為美國麻省理工和清華大學的高材生，她不僅是學術界的翹楚，更是時尚界的寵兒。然而，這位被譽為「賭王最美千金」的超級名媛，感情生活卻異常低調，出道以來始終維持「零緋聞」的完美記錄，近日她分享自己對於愛情的看法和擇偶標準，坦率的回答自己是個「顏控」。

童年何超欣長期被追訪有陰影

何超欣在大眾眼中是個「零緋聞」的人，對此她解釋不喜歡將私生活公之於眾，她坦言：「我小時候被跟得太凶了」，那種時刻暴露在鎂光燈下的生活讓她不堪其擾，因此長大後「不是很希望繼續這樣的生活」，她渴望在公眾身分與個人生活之間找到一個平衡點，保留屬於自己的私密空間。

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何超欣列出三大擇偶條件

何超欣直言期待戀愛，並表示身為雙子座的她，找對象很「看感覺」，她坦承自己是個不折不扣的「顏控」，毫不諱言地列出自己的偏好：「我喜歡皮膚白的」，接著更語出驚人地表示：「我希望我找的對象，比我長得漂亮！」，不少網民都指何超欣顏值驚人，要達到這個要求似乎是難過登天。除了對顏值的要求，何超欣也補充了務實的一面，表示希望對方「能夠理解她的生活，理解她的行程」。

何超欣跟普通人一樣愛煲劇

何超欣說得一口流利普通話，她表示自己是靠「煲劇」學來的，由《還珠格格》、《步步驚心》、《甄嬛傳》等，她更透露私下也和時下許多年輕人一樣，喜歡看節奏明快的「短劇」，因為她喜愛看小說，而這些短劇IP就是來自小說，何超欣的嗜好跟普通人一樣，網民大讚她雖然是超級富二代，卻非常接地氣，親民友善。

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