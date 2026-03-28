何鴻燊千金何超欣露趾竟惹熱議？與四太梁安琪齊現身Art Basel 母女美貌氣質被讚出眾

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的孻女何超欣，近日與母親一起到Art Basel香港展會，有網民在小紅書分享偶遇二人的影片，只見她們同樣擁有精緻的五官和氣質，最讓人意想不到，網民焦點竟落在何超欣的涼鞋上，紛紛指該對涼鞋似乎尺寸有問題，令何超欣腳指伸出鞋外，引起網民熱烈討論。

何超欣被指名牌鞋子不合腳

活動當日，何超欣與四太均以看似休閒的風格示人，細看之下卻是精心搭配過的名牌服飾，散發著一種低調奢華的貴氣。然而，在這身貴氣打扮之下，何超欣腳上一雙價值約12,000港元的Chanel黑色蝴蝶結露趾涼鞋，卻顯得格格不入。從網民的截圖可見，何超欣的腳趾因鞋子不合腳而過度前伸，幾乎要碰到地面。此畫面引來大量網民留言，紛紛表示「鞋子小了」、「腳趾太長，快要跌出來了」，認為這雙「失策」的涼鞋破壞了整體的名媛形象。

相關閱讀：賭王孻女何超欣事業版圖延伸阿聯酋？ 策展可持續時裝騷連呢位男星畀面站台

何超欣成名媛界學霸

何超欣儘管一身穿搭成為網民熱話，但卻完全未能動搖她的學霸形象，她不僅畢業於世界頂尖的美國麻省理工學院，更取得清華大學的碩士學位，是名副其實的「學霸女神」。

何超欣山東政協推動環保

何超欣自小備受賭王寵愛，被盛讚「靚到不得了」，曾讓外界以為她會走上典型的名媛之路。但何超欣過去一年為推動環保，曾多次深入山東東營、泰安等沿黃河城市，進行生態保育宣講，更將山東的成功經驗帶到聯合國氣候變化大會上分享，現時她當上了「山東省政協委員」，為地球生態盡一份力。

相關閱讀：何鴻燊孻女「隱藏身份」曝光！何超欣榮升山東政協 「山東人脈」大揭秘

何超欣阿布扎比辦時裝騷