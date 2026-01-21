賭王孻女何超欣事業版圖延伸阿聯酋？ 策展可持續時裝騷連呢位男星畀面站台

已故賭王何鴻燊曾讚孻女何超欣（Alice）「靚到不得了」，更是一名學霸，於美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學取得雙學位後，再於清華大學碩士畢業。何超欣獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，近日就以自身的影響力，在阿布扎比策劃一場可持續時裝騷。

胡兵擔任模特兒

何超欣首次以聯合策展人身份辦的可持續時裝騷，邀請內地男星兼國際超模胡兵擔任模特兒。何超欣表示作為RevougeX聯合策展人：「我們積極宣導並實踐可持續時尚理念，邀請了全球五位頂尖可持續時尚設計師，用鳳梨葉纖維、再生塑膠等環保材料，結合傳統與現代科技，重新定義了時尚與生態的和諧共生。」

胡兵參與是次盛事也有在微博分享，感謝大會頒發「全球可持續時尚創新先鋒」獎項：「在匯聚全球精英的阿布扎比可持續發展周上，以時尚為媒，為地球發聲。很榮幸身著非遺環保服裝走上這場全球矚目的秀場，讓東方美學與可持續理念相遇。未來，繼續與匠心同行，向綠而生。」

何超欣才貌兼備

何超欣不但策展時裝騷，還在ADSW 2026舉行期間，參加中國設計師姜珊梓舉辦的可持續時尚workshop。何超欣與設計師及參與者深入交流環保材料應用，累積寶貴靈感與實踐經驗。何超欣展現出才貌兼備，以及在國際環保及青年領導力領域的影響力。

