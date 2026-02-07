Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何鴻燊孻女「隱藏身份」曝光！何超欣榮升山東政協 「山東人脈」大揭秘

影視圈
更新時間：22:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：22:00 2026-02-07 HKT

已故賭王何鴻燊的「最美千金」何超欣（Alice），近年逐漸淡出社交場合，專注學術與事業發展，形象越來越知性穩重。近日，她突然在微博晒出多張以「山東省政協委員」身份在濟南開會的照片，其截然不同的「隱藏身份」瞬間掀起討論，不少網民驚訝表示：「她跟山東有什麼關係？」

何超欣揭「山東人脈」：為環保走遍黃河

何超欣自小備受賭王寵愛，被盛讚「靚到不得了」，外界多以為她會走典型名媛路線。然而，這次她以政協委員身份亮相，讓大眾對她的印象徹底改觀。原來，何超欣除了是政協委員，更擔任澳門山東社團總會的執行長。

她透露，過去一年為了推動環保，曾多次深入山東東營、泰安等沿黃河城市進行生態保育宣講，更將山東的成功經驗帶到聯合國氣候變化大會上分享。可見她與山東的連結，並非單純的籍貫或商業利益，而是長年深耕的環保事業。何超欣更在帖文立下目標，未來將繼續以政協身份，推動港澳青年參與山東的綠色發展，促進人才與創新的融合。

相關閱讀：何鴻燊兒子何猷君怒駁私生子傳言 妹妹何超欣與女星竟捲入風波：請放尊重點

何超欣美貌與智慧並重

相比起她的家世，何超欣的學霸履歷更為耀眼。她不僅畢業於美國麻省理工學院（MIT），更取得清華大學的碩士學位，是名副其實的「學霸女神」。如今踏上政商之路，專注於公共事務，讓不少網民對她刮目相看，紛紛稱讚她是「豪門清流」，欣賞她沒有選擇投身娛樂圈或沉醉於名媛生活，反而腳踏實地，走出了一條屬於自己的知性女強人之路，在何家眾多子女中顯得獨樹一幟。

相關閱讀：吳啟華「前妻」近照貴氣逼人！老公係上市公司高層 22歲學霸女與何超欣做閨密

何超欣潮Look撐邱淑貞愛女？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
45分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT