何鴻燊孻女「隱藏身份」曝光！何超欣榮升山東政協 「山東人脈」大揭秘

已故賭王何鴻燊的「最美千金」何超欣（Alice），近年逐漸淡出社交場合，專注學術與事業發展，形象越來越知性穩重。近日，她突然在微博晒出多張以「山東省政協委員」身份在濟南開會的照片，其截然不同的「隱藏身份」瞬間掀起討論，不少網民驚訝表示：「她跟山東有什麼關係？」

何超欣揭「山東人脈」：為環保走遍黃河

何超欣自小備受賭王寵愛，被盛讚「靚到不得了」，外界多以為她會走典型名媛路線。然而，這次她以政協委員身份亮相，讓大眾對她的印象徹底改觀。原來，何超欣除了是政協委員，更擔任澳門山東社團總會的執行長。

她透露，過去一年為了推動環保，曾多次深入山東東營、泰安等沿黃河城市進行生態保育宣講，更將山東的成功經驗帶到聯合國氣候變化大會上分享。可見她與山東的連結，並非單純的籍貫或商業利益，而是長年深耕的環保事業。何超欣更在帖文立下目標，未來將繼續以政協身份，推動港澳青年參與山東的綠色發展，促進人才與創新的融合。

相關閱讀：何鴻燊兒子何猷君怒駁私生子傳言 妹妹何超欣與女星竟捲入風波：請放尊重點

何超欣美貌與智慧並重

相比起她的家世，何超欣的學霸履歷更為耀眼。她不僅畢業於美國麻省理工學院（MIT），更取得清華大學的碩士學位，是名副其實的「學霸女神」。如今踏上政商之路，專注於公共事務，讓不少網民對她刮目相看，紛紛稱讚她是「豪門清流」，欣賞她沒有選擇投身娛樂圈或沉醉於名媛生活，反而腳踏實地，走出了一條屬於自己的知性女強人之路，在何家眾多子女中顯得獨樹一幟。

相關閱讀：吳啟華「前妻」近照貴氣逼人！老公係上市公司高層 22歲學霸女與何超欣做閨密

何超欣潮Look撐邱淑貞愛女？