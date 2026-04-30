賭王四房千金何超欣清華畢業留校任職 一年碩士畢業被質疑走後門 真相曝光反顯成就超卓

賭王何鴻燊四房太太梁安琪所生的孻女何超欣，近年憑藉其出眾的學術成就與社會活動，成為新一代名媛典範。近日，適逢清華大學115周年校慶，何超欣以校友身分重返校園，出席其碩士畢業母校蘇世民書院的十周年慶典。當天她身穿一件簡約的米白色短外套，配搭白色上衣，一身俐落的打扮，散發出低調而優雅的學者氣質。其後她在社交平台上分享喜悅，透露畢業後已選擇留校，投身於可持續發展教育事業，引發外界高度關注。

何超欣返母校出席清華校慶

然而隨著何超欣履歷曝光，有網民對她僅花一年時間，由2021年9月入學至2022年6月已經畢業，取得清華碩士學位提出疑問，使這位「學霸女神」的求學經歷意外成為熱議話題。面對網絡上的質疑，何超欣未有回應，反而有網民為她平反。原來何超欣所就讀的清華大學蘇世民書院碩士項目，以培養未來全球領袖為目標，課程為期一年，採用全英文授課，其錄取標準極為嚴苛，每年僅在全球範圍內挑選約150名頂尖精英，因此何超欣完全符合該項目的學制要求，並非「走後門」，反而是她卓越學術能力的最佳證明。

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網民質疑何超欣用一年時間碩士畢業

事實上，何超欣的「學霸」之路早在清華之前就已光芒四射，她本科畢業於全球頂尖的美國麻省理工學院（MIT），僅用三年時間便完成了常規四年的課程，並成功取得管理與建築學雙學位，展現了驚人的學習效率與才華。從麻省理工到清華修讀碩士，何超欣改為主修中國公共政策，清晰地勾勒出她既有深厚理科背景，又兼具國際視野與人文關懷的精英形象。如今她選擇留校任職，專注於氣候變化與教育領域研究，更是將學術理想付諸實踐。

何超欣成功搣甩靠父蔭標籤

何超欣除了家境富裕外，她個人能力亦甚為出息，現時擔任山東省政協委員，從「賭王最美千金」到美國麻省理工的高材生，再到清華碩士，青年學者及政協委員，何超欣憑藉自身的努力與才智，成為豪門千金的典範，搣甩富二代靠父蔭的標籤，獲得不少網民的留言鼓勵。

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