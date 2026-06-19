何超盈走出社恐全靠一富豪名媛  兩閨密搭私人飛機外遊羨煞旁人  顏值爆燈流露貴族仙氣

賭王四房千金何超盈近年一向深居簡出，但最近已走出昔日陰霾，重新投入多姿多彩的社交生活。日前，她的名媛閨密、林建岳與前妻謝玲玲所生的幼女林心兒在社交媒體上分享了一張合照，揭示了這對好姊妹正結伴展開一趟奢華的海島之旅，而旅程的起點，正是在一架私人飛機之內！

何超盈林心兒好閨密

從照片可見，何超盈與林心兒的閨密情誼相當深厚，二人愜意地安坐在豪華的私人飛機艙中，準備飛往菲律賓享受海島假期。為此行她們顯然默契十足，雙雙戴上了充滿熱帶風情的闊邊草帽和時尚太陽眼鏡，以一身輕便而不失富貴感覺的裝扮，準備迎接當地的陽光與海灘。在鏡頭前，兩位名媛都神采飛揚，散發著準備度假的悠閒氣息，盡顯名媛風範。

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何超盈一度有社恐

何超盈自2019年與哈佛學霸辛奇隆結婚並誕下愛女「荷包蛋」後，便鮮有公開露面，生活重心完全轉移到家庭上。她更曾坦言面對人群會感到焦慮，一度有社交恐懼，希望過上絕對低調的生活。

何超盈亮麗金髮搶鏡

不過，從近期的動態看來，何超盈已徹底告別過去的困擾。在早前其弟何猷君與超模奚夢瑤的盛大婚禮上，何超盈以一頭亮麗金髮驚艷全場，不但為弟弟和閨密送上祝福，更拍下自信迷人的照片，展現出優雅而獨特的個人氣質，宣告強勢回歸社交圈。這次與好姊妹的私人飛機之旅，更印證了她已重新擁抱鏡頭與陽光，活出精彩的自我。

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