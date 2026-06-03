何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱

已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷君，與內地超模奚夢瑤結婚7年，日前兩人終於在法國的世界文化遺產聖米歇爾山城堡，補辦了一場夢幻世紀婚禮。何猷君斥資逾億元兌現豪華婚禮承諾，加上一雙寶貝兒女化身小花童見證父母互許終身，場面溫馨浪漫。除了何猷君與奚夢瑤一對主角，四房家族成員的盛裝出席亦成為全場焦點。

何超盈帶可愛女兒同行

婚宴當日，身為大家姐的何超盈滿場飛，喜悅之情溢於言表。她染了一頭搶眼的亮麗金髮，在人群中極具辨識度，配上精緻妝容，全晚明艷照人，散發出耀眼星味。而她即將的七歲愛女辛千覓亦有同行，小女孩在台下看得相當投入，更被鏡頭捕捉到為舅父舅母開心拍掌的可愛模樣，十分討喜。

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何猷亨上台獻唱

至於二哥何猷亨則以一身筆挺的黑色西裝型格亮相。為了賀弟弟小登科，他更不惜大開金口，親自上台高歌一曲助興。此舉不但將現場氣氛推向高潮，更盡顯兩人深厚的骨肉情誼。

何超欣換多套靚裙展健康性感

四房孻女何超欣同樣是全場閃光燈的捕獵對象。靚絕全場的她為這場盛宴準備了多套華麗晚裝，席間更不經意地散發出健康性感的女人味，尤其是一雙白滑修長的美腿格外奪目，盡展大家閨秀的獨特魅力。

何猷君外婆罕曝光

此外，何猷君的年邁外婆（即四太梁安琪的母親）亦不辭勞苦遠赴歐洲觀禮。雖然老人家已年過80，但依然精神矍鑠、面容慈祥。她以一身極具氣派的打扮示人，舉手投足間盡顯名門望族的雍容華貴，搶鏡程度絕對不輸一眾年輕後輩，為這場家族盛事增添了不少溫馨與份量。

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