何猷君花億元法國古堡補辦世紀婚禮 奚夢瑤Dior婚紗配Graff鑽飾出嫁 包機接送賓客不收禮

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤結婚7年，終於在法國時間6月1日，於世界文化遺產聖米歇爾山城堡補辦了一場童話般的世紀婚禮。何猷君兌現承諾，豪擲億元打造這場盛宴，兩人的一對子女更化身可愛的花仔花女，見證父母交換誓言的浪漫時刻。婚禮後，何猷君與奚夢瑤同步在微博等社交平台上發布了一系列絕美婚紗照，並配文「我們的紀念日+1」，與網民分享他們的喜悅。

奚夢瑤穿Dior度身訂造婚紗

婚禮現場的布置極盡奢華，照片中可見，古堡的通道兩旁鋪滿了昂貴的粉色芍藥花海，營造出夢幻般的氛圍。新娘奚夢瑤身穿Dior為其度身訂造的純白露肩長袖高級訂製婚紗，據悉，這件婚紗由首席裁縫師李洪波主理，耗時超過600小時全手工製作，盡顯高貴典雅。她配戴著Graff全套頂級鑽飾，在鏡頭下閃耀動人。其中一張照片捕捉到她宣讀誓詞時，因感動而忍不住落淚的瞬間，而何猷君則在一旁深情凝望，場面溫馨感人，這一幕更讓「#奚夢瑤婚禮上落淚了」的話題火速登上微博熱搜。

相關閱讀：何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照

何猷君奚夢瑤世紀婚禮極奢華

何猷君與老婆奚夢瑤這場世紀婚禮由名人御用攝影師Jose Villa操刀，他曾為Justin Bieber等巨星拍攝婚禮，照片質感媲美時尚大片。在一張照片中，何猷君與奚夢瑤在宏偉的古堡大廳內，背景是高聳的石柱與拱頂，兩人走向灑滿陽光的門口，裙擺優雅地拖曳在地，畫面宛如電影場景。另一張照片則是兩人被花海簇擁著甜蜜親吻，賓客們紛紛舉起手機記錄這幸福的時刻。此外，還有一家四口的溫馨合照，以及何猷君親吻奚夢瑤臉頰的親密互動，每一張都洋溢著滿滿的幸福感。

相關閱讀：何猷君奚夢瑤6.1法國補辦世紀婚禮 極致奢華回禮曝光 暗藏「超甜機密」盡顯豪門氣派

何猷君包機接送所有賓客

這場婚禮不僅場面盛大，對賓客的招待也極為周到。據指，所有賓客均由包機接送，並被告知無需準備禮金或禮物。不僅如此，新人準備的回禮也毫不吝嗇，據傳每份價值高達5萬人民幣（約5.8萬港元），但亦有指實情是送出每份價值四位數的回禮，同樣盡顯何家的誠意與氣派。從Dior高訂婚紗、Graff頂級珠寶，到世界文化遺產的婚禮場地，再到星級攝影師與奢華回禮，整場婚禮的配置讓網民驚嘆不已，稱之為「小說女主角的頂級配置」，為這段豪門愛情故事寫下了完美而動人的一頁。

相關閱讀：何超蕸離世｜何猷君哀傷上載黑白照悼念 透露姐姐私下可愛性格：妳離開得太早

何鴻燊一對寶貝孫正面首曝光：