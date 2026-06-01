何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
發佈時間：12:00 2026-06-01 HKT
賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與超模老婆奚夢瑤今日（6月1日）在法國莊園補辦世紀婚禮，婚禮主題定為浪漫滿分的「承諾如約而至」，兩人計劃於9月回澳門舉行答謝禮。昨晚（5月31日）兩人分別在IG分享歡迎晚宴的相片，奚夢瑤的造型既優雅又充滿仙氣，以簡單低調的粉藍色禮服現身，優雅又得體，展現了豪門的品味。
何猷君求婚見證人王嘉爾擔任伴郎
作為何猷君當年求婚見證人的王嘉爾（Jackson Wang）擔任伴郎，奧運冠軍谷愛凌（Eileen Gu）也特意飛往法國出席婚宴，奚夢瑤貼上同框合照，被網民譽為「超模與冠軍的頂級跨界碰撞」。四太梁安琪在莊園內與奚夢瑤的父母與及一對孫兒、女一起合照，全程笑容滿面，氣氛溫馨。
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何猷君奚夢瑤歡迎晚宴在法國莊園舉行
何猷君與奚夢瑤早在2019年7月就已經領證結婚，婚後極速造人成功，先後誕下兒子何廣燊（Ronaldo）和女兒Romee，湊成一個「好」字。但因何鴻燊在2020年5月逝世，何猷君決為表達對父親的敬意守孝三年，在綜藝節目中明確表示自己設定了三年的守孝期，隨着三年喪期屆滿，加上疫情與產後調理等因素已過，何猷君立刻兌現對太太的承諾舉辦計劃9月在澳門舉辦家族答謝宴。歡迎晚宴設於法國諾曼底的百年歷史莊園舉行，現場保留了莊園古樸的石磚與半木結構建築特色，在黃金溫暖的斜陽與莊園綠意盎然的草坪襯托下，流露出法式復古與隨性優雅。
奚夢瑤佩戴了頂級鑽石套裝溫婉華貴
何猷君與奚夢瑤的晚宴以私人性質進行，不少有份出席的賓客分享晚宴的盛況，何猷君對今次婚禮相當重視，單是每份伴手禮已經超過7000港元，奚夢瑤在晚宴前先穿上Dior by Jonathan Anderson 2026春夏系列的冰藍色釘花紗裙，雙肩綴有黑色蝴蝶結飄帶，氣質溫婉華貴，價值超過20萬人民幣，身上佩戴了頂級鑽石套裝（包括超30克拉耳環、超66克拉手鍊及7克拉以上鑽戒），全身鑽石總重超過100克拉，總價值估計逾半億人民幣，但仍不及何猷君對太太的眼神全程溫柔地緊隨，不禁感受到一股濃濃的幸福感！
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奚夢瑤曾稱嫁的不是豪而是愛情
何猷君與奚夢瑤在2017年因戀愛真人騷《愛的時差》相識，何猷君曾透露是為了奚夢瑤才參加該節目，因為不想看到她與其他男生約會，奚夢瑤起初因何猷君年紀較小且是「賭王之子」而有所抗拒，加上她與何猷君的姐姐何超盈是好友，認為他過去花邊新聞較多。但兩人最終在節目中擦出愛火。直到2019年5月，何猷君以近十萬朵粉紅玫瑰在上海包場向奚夢瑤盛大求婚，隨後於同年7月領證結婚。奚夢瑤在一夜間成為豪門少奶奶，她曾表示：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的。」婚後夫妻二人曾參加真人騷節目《幸福三重奏》，何猷君表示自己並不是一位擁有無限額度卡的富二代，他需要工作為自己未來打拼，奚夢瑤不單大表贊同，還公開大讚奶奶梁安琪：「真的是這樣子，因為就是我婆婆是一個大家都公認的虎媽，所以她其實是一個對小孩要求非常高的人，還是我學習的榜樣。她對所有兄弟姐妹都是這樣子，就是說我會給到你們正常的一個照顧，但絕對不會慣你就是亂來這樣子。」