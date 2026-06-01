何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照

賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與超模老婆奚夢瑤今日（6月1日）在法國莊園補辦世紀婚禮，婚禮主題定為浪漫滿分的「承諾如約而至」，兩人計劃於9月回澳門舉行答謝禮。昨晚（5月31日）兩人分別在IG分享歡迎晚宴的相片，奚夢瑤的造型既優雅又充滿仙氣，以簡單低調的粉藍色禮服現身，優雅又得體，展現了豪門的品味。

何猷君求婚見證人王嘉爾擔任伴郎

作為何猷君當年求婚見證人的王嘉爾（Jackson Wang）擔任伴郎，奧運冠軍谷愛凌（Eileen Gu）也特意飛往法國出席婚宴，奚夢瑤貼上同框合照，被網民譽為「超模與冠軍的頂級跨界碰撞」。四太梁安琪在莊園內與奚夢瑤的父母與及一對孫兒、女一起合照，全程笑容滿面，氣氛溫馨。

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何猷君在2019年5月於上海一個商場向奚夢瑤求婚。 ​

四太梁安琪、家姐何超盈與姐夫、哥哥何猷亨、妹妹何超欣，全家總動員出動見證。

何猷君奚夢瑤在2019年7月結婚。

何猷君與奚夢瑤將於6月1日在法國莊園補辦世紀婚禮，回禮極具心思。

有任天堂《超級瑪利歐》系列的核心主角，瑪利歐（Mario ）與碧姬公主（Princess Peach）的手辦，寓意「王子與公主」。

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卡片上深情寫道：「謝謝你為我們的故事而駐足，願和你分享此刻的愛與歡欣」。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君與奚夢瑤。

何猷君奚夢瑤歡迎晚宴在法國莊園舉行

何猷君與奚夢瑤早在2019年7月就已經領證結婚，婚後極速造人成功，先後誕下兒子何廣燊（Ronaldo）和女兒Romee，湊成一個「好」字。但因何鴻燊在2020年5月逝世，何猷君決為表達對父親的敬意守孝三年，在綜藝節目中明確表示自己設定了三年的守孝期，隨着三年喪期屆滿，加上疫情與產後調理等因素已過，何猷君立刻兌現對太太的承諾舉辦計劃9月在澳門舉辦家族答謝宴。歡迎晚宴設於法國諾曼底的百年歷史莊園舉行，現場保留了莊園古樸的石磚與半木結構建築特色，在黃金溫暖的斜陽與莊園綠意盎然的草坪襯托下，流露出法式復古與隨性優雅。

奚夢瑤佩戴了頂級鑽石套裝溫婉華貴

何猷君與奚夢瑤的晚宴以私人性質進行，不少有份出席的賓客分享晚宴的盛況，何猷君對今次婚禮相當重視，單是每份伴手禮已經超過7000港元，奚夢瑤在晚宴前先穿上Dior by Jonathan Anderson 2026春夏系列的冰藍色釘花紗裙，雙肩綴有黑色蝴蝶結飄帶，氣質溫婉華貴，價值超過20萬人民幣，身上佩戴了頂級鑽石套裝（包括超30克拉耳環、超66克拉手鍊及7克拉以上鑽戒），全身鑽石總重超過100克拉，總價值估計逾半億人民幣，但仍不及何猷君對太太的眼神全程溫柔地緊隨，不禁感受到一股濃濃的幸福感！

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奚夢瑤在2019年11月為何猷君誕下兒子何廣燊。

奚夢瑤於2021年再為何猷君再誕下囡囡Romee，湊成「好」字。

何猷君決為爸爸守孝三年而延遲婚禮。

四太梁安琪與新抱奚夢瑤關係好。

何超欣與哥哥何猷君和嫂子關係很好，曾出席侄女的生日派對。

何猷君、奚夢瑤帶兒子何廣燊到美國。

何廣燊被指鼻子和嘴巴激似何鴻燊。

何廣燊在塞爾特人場館中甚有台型。

何超欣與大嫂奚夢瑤經常一同外遊。

何猷君曾在2019年被傳有私生子，當時他已出post澄清。

何猷君曾在微博再度否認有私生子一事。

Yumi亦發律師信。

何猷君成亞洲最年輕納斯達克上市公司創始人。

何猷君是數學天才，做生意的頭腦不輸爸爸何鴻燊！

何猷君持有14.2％的電競公司「星競威武集團（NIP Group）」，早前在美國申請IPO，正式掛牌上市。

何猷君心情非常之興奮。

何猷君將賭王及四太的家庭照登上NASDAQ（納斯達克）的全棟樓的Billboard上。

何猷君指爸爸賭王未曾試過在NASDAQ（納斯達克）的Billboard上登過廣告。

何猷君一家的照片，當然要登在NASDAQ（納斯達克）的Billboard。

早前有不少網民在小紅書上分享了多張在香港迪士尼樂園偶遇何猷君一家的照片。

另外亦有眼利網民發現了何猷君與奚夢瑤身上服裝的價格十分貼地。

何猷君所穿着的球王C朗同款黃色球衣，價格為$872港幣。

而奚夢瑤穿着的白色短袖上衣則購自淘寶品牌，價格為$240港幣，而下身的漸變色牛仔短褲就來自Givenchy品牌，價格為$5,820港幣，運動鞋是來自lululemon品牌，價格為$1,407港幣。

早前有網民貼出一張疑似是何猷君與奚夢瑤背影的照片，相中男士手挽紙袋，身穿UNIQLO的UT系列黑色T恤，有《Toy Story》巴斯光年與索克天王的圖案，這件T恤只需99元。

奚夢瑤曾公開二人的上海複式豪宅內部照片，都有mastermind JAPAN巨型黑色高達等潮物。

奚夢瑤曾稱嫁的不是豪而是愛情

何猷君與奚夢瑤在2017年因戀愛真人騷《愛的時差》相識，何猷君曾透露是為了奚夢瑤才參加該節目，因為不想看到她與其他男生約會，奚夢瑤起初因何猷君年紀較小且是「賭王之子」而有所抗拒，加上她與何猷君的姐姐何超盈是好友，認為他過去花邊新聞較多。但兩人最終在節目中擦出愛火。直到2019年5月，何猷君以近十萬朵粉紅玫瑰在上海包場向奚夢瑤盛大求婚，隨後於同年7月領證結婚。奚夢瑤在一夜間成為豪門少奶奶，她曾表示：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的。」婚後夫妻二人曾參加真人騷節目《幸福三重奏》，何猷君表示自己並不是一位擁有無限額度卡的富二代，他需要工作為自己未來打拼，奚夢瑤不單大表贊同，還公開大讚奶奶梁安琪：「真的是這樣子，因為就是我婆婆是一個大家都公認的虎媽，所以她其實是一個對小孩要求非常高的人，還是我學習的榜樣。她對所有兄弟姐妹都是這樣子，就是說我會給到你們正常的一個照顧，但絕對不會慣你就是亂來這樣子。」