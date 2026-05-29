何猷君奚夢瑤6.1法國補辦世紀婚禮 極致奢華回禮曝光 暗藏「超甜機密」盡顯豪門氣派

賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與超模老婆奚夢瑤宣布將於今年6月1日國際兒童節當天，在法國莊園補辦世紀婚禮，婚禮主題定為浪漫滿分的「承諾如約而至」，消息一出，瞬間引爆全網熱議，火速霸佔熱搜榜！

何猷君決為爸爸守孝三年將婚禮延遲

何猷君與奚夢瑤早在2019年7月就已經領證結婚，婚後極速造人成功，先後誕下兒子何廣燊（Ronaldo）和女兒Romee，湊成一個「好」字。但因何猷君決為爸爸守孝三年，如今喪期已過，何猷君立刻兌現對太太的承諾，計劃9月在澳門舉辦家族答謝宴。

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何猷君奚夢瑤婚禮的回禮極具心思

何猷君與奚夢瑤婚禮的回禮極具心思，有網民在小紅書公開禮盒的相片，主題是兩人喜愛的馬里奧，以夢幻粉色系為主調，並燙印上兩人英文名縮寫「M&M」（Ming & Mario），卡片上深情寫道：「謝謝你為我們的故事而駐足，願和你分享此刻的愛與歡欣」，禮物包括有：頂級真絲旅行套裝、貴婦級護膚品牌、香水、香薰蠟燭、喜餅，最重要是有任天堂《超級瑪利歐》系列的核心主角，瑪利歐（Mario ）與碧姬公主（Princess Peach）的手辦，寓意「王子與公主」，巧妙呼應何猷君在2019年以瑪利歐主題求婚的浪漫往事，盡顯豪門夫妻的溫柔與品味。

何猷君與奚夢瑤2019年領證結婚

何猷君與奚夢瑤在2017年因戀愛真人秀《愛的時差》相識，何猷君曾透露是為了奚夢瑤才參加該節目，因為不想看到她與其他男生約會，奚夢瑤起初因何猷君年紀較小且是「賭王之子」而有所抗拒，加上她與何猷君的姐姐何超盈是好友，認為他過去花邊新聞較多。但兩人最終在節目中擦出愛火。直到2019年5月，何猷君以近十萬朵粉紅玫瑰在上海包場向奚夢瑤盛大求婚，隨後於同年7月領證結婚。兩人婚後育有一子何廣燊，為何家第五代長孫，得到爺爺何鴻燊的特別關愛並獲贈了賭王的名字「燊」，何猷君希望兒子能以賭王為榜樣，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的認可，後來二人再誕下一女。兩人婚後常一同登上綜藝節目，展現私下互動，何猷君更自曝得知女方大自己6歲時一度感到擔憂，但兩人感情依舊十分恩愛。

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