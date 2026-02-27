何鴻燊兩房女兒罕有同框！何超瓊獲何超盈母女拜年 與姨甥女合照細節證關係好
更新時間：11:00 2026-02-27 HKT
已故澳門賭王何鴻燊家族成員的動向一向備受關注。梁安琪所生的四房長女何超盈自與哈佛學霸老公辛奇隆發展姊弟戀，生活變得低調，二人於2019年舉行盛大婚禮掀起一時熱話。何超盈婚後誕下女兒「荷包蛋」，不時在社交平台分享家庭生活，早前更因成功瘦身，重回顏值巔峰而獲讚無數。日前，她罕有地分享了與二房大家姐何超瓊的合照，溫馨畫面引發網民熱議。
何超盈何超瓊罕有合照溫馨拜年
農曆新年期間，何超盈在小紅書上發布了一則溫馨的帖子，寫道：「和蛋姐和家姐鬆弛過新年」，並分享了多張照片。照片中，何超盈與女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey），以及鮮有同框的二房家姐何超瓊親密合影。
從照片可見，何超瓊與「荷包蛋」都穿上了黑白格的「親子裝」，顯得格外有愛和默契。何超瓊這位商界女強人，在姨甥女面前也流露出溫柔慈愛的一面，時而將「荷包蛋」摟在懷中，時而與她一同玩樂，氣氛輕鬆融洽。其中一張照片更是何超瓊抱著一個寫滿「福」字的疑似禮物，與「荷包蛋」笑對鏡頭，豪門家族的溫情滿溢。
何超盈走出社恐狀態大勇
何超盈自2019年與哈佛學霸辛奇隆結婚並誕下女兒後，生活重心轉向家庭。她曾在懷孕期間體重飆升，但憑藉驚人毅力，近年成功減肥，恢復了產前的纖細身材，時尚品味也備受稱讚。
然而，在光鮮亮麗的背後，何超盈曾坦言自己有「社交恐懼症」，面對人群會感到焦慮。因此何超盈這次分享近照，讓外界窺見已故賭王家族內部難得的溫馨一幕，不少網民都表示好難得。
何鴻燊孫女顏值掀熱議？
