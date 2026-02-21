前TVB女星嫁入豪門與何超瓊拉近關係 跟繼女關係融洽 富豪家族團年照流出

38歲「TVB御用宮女」李美慧（Vivi）為比她年長25歲的百億富商曾文豪誕下一對子女，二人結婚近8年，李美慧為家庭已淡出幕前多年。李美慧深得老公愛錫外，亦與夫家眾人關係不錯，近日網上流傳一張曾家四代同堂的團年飯照片，引起網民熱議。

李美慧與繼女齊團年

李美慧成為「百億少奶」後，多度參與夫家的家庭聚會，更與曾文豪跟前妻所生的三名女兒曾昭怡、曾昭亮、曾昭令相處融洽。日前曾家的團年飯，見到有曾文豪的母親外，還有太太李美慧、女兒曾昭怡、曾昭令，以及女兒的契媽何超瓊。

相關閱讀：「TVB御用宮女」李美慧榮升百億少奶罕有回歸平淡 擺檔賣雞蛋仔 現場墟冚到要限購

照片中，李美慧低調穿上黑衫，她與曾文豪的一對仔女也有出鏡，曾昭怡一家四口，曾昭令帶同囝囝，而何超瓊坐在曾文豪母親身邊，同樣穿上紅衫提早賀年，李美慧完美融入曾家。

網民好奇富豪圈派幾錢利是

枱上見到有蛋糕及兩個卷蛋，眾人分甘同味，度過一個愉快的晚上。網民留言：「大宅賀歲，何超瓊與乾女兒一家吃團年飯，前TVB小花李美慧笑意盈盈在側。」有網民大讚何超瓊年過60歲保養得宜外，又好奇團年是去曾家，也有人八卦問：「很好奇過年紅包是多少」。

相關閱讀：何超瓊高貴優雅慶62歲生日！獲百億契女曾昭怡冧爆 送上七隻XX勁有心思