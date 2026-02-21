Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB女星嫁入豪門與何超瓊拉近關係 跟繼女關係融洽 富豪家族團年照流出

影視圈
更新時間：20:30 2026-02-21 HKT
發佈時間：20:30 2026-02-21 HKT

38歲「TVB御用宮女」李美慧（Vivi）為比她年長25歲的百億富商曾文豪誕下一對子女，二人結婚近8年，李美慧為家庭已淡出幕前多年。李美慧深得老公愛錫外，亦與夫家眾人關係不錯，近日網上流傳一張曾家四代同堂的團年飯照片，引起網民熱議。

李美慧與繼女齊團年

李美慧成為「百億少奶」後，多度參與夫家的家庭聚會，更與曾文豪跟前妻所生的三名女兒曾昭怡、曾昭亮、曾昭令相處融洽。日前曾家的團年飯，見到有曾文豪的母親外，還有太太李美慧、女兒曾昭怡、曾昭令，以及女兒的契媽何超瓊。

相關閱讀：「TVB御用宮女」李美慧榮升百億少奶罕有回歸平淡 擺檔賣雞蛋仔 現場墟冚到要限購

照片中，李美慧低調穿上黑衫，她與曾文豪的一對仔女也有出鏡，曾昭怡一家四口，曾昭令帶同囝囝，而何超瓊坐在曾文豪母親身邊，同樣穿上紅衫提早賀年，李美慧完美融入曾家。

網民好奇富豪圈派幾錢利是

枱上見到有蛋糕及兩個卷蛋，眾人分甘同味，度過一個愉快的晚上。網民留言：「大宅賀歲，何超瓊與乾女兒一家吃團年飯，前TVB小花李美慧笑意盈盈在側。」有網民大讚何超瓊年過60歲保養得宜外，又好奇團年是去曾家，也有人八卦問：「很好奇過年紅包是多少」。

相關閱讀：何超瓊高貴優雅慶62歲生日！獲百億契女曾昭怡冧爆 送上七隻XX勁有心思

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
4小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
11小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
4小時前
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰
兩岸熱話
11小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
2小時前
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
海洋公園最後一隻北極狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居關閉網民不捨：兩個禮拜前先見過.....
生活百科
9小時前
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
6小時前