黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲

TVB金牌主持黎芷珊近日接受資深傳媒人查小欣的YouTube節目《紅查館》訪問，罕有地詳談與已故姑丈「賭王」何鴻燊的往事，親自揭開外界對她「出身富貴，不愁工作」的誤解。她憶述當年全靠何鴻燊幫助，才獲安排加入TVB，並因尋求穩定而長年擔任兒童節目主持，更一度成為「爆騷王」。

黎芷珊與何鴻燊有親戚關係

黎芷珊出身於背景顯赫的黎登家族，其姑母黎婉華是已故賭王何鴻燊的元配，因此何鴻燊便是她的姑丈。由於這層關係，外界多年來一直對黎芷珊存有「家底豐厚」、「工作只為興趣」的印象。近日，黎芷珊作客資深傳媒人查小欣的YouTube頻道節目《紅查館》，便親自剖白，打破外界長久以來的標籤，並罕有地詳談姑丈何鴻燊對她的眷顧之情。

節目中，查小欣提到外界總認為黎芷珊是「有錢女」，她隨即否認，坦言：「我真係唔係有錢人嚟㗎！」她解釋，父親在她18歲時已離世，雖然與何家的關係是事實，但何鴻燊親戚眾多，並非個個都同樣富有。黎芷珊表示，與黎登家族一直關係很好，同時與何家二房的關係也不錯，當中與表妹何超蕸的關係最好，自小學一年級成為同學後便一直無所不談，直至早前何超蕸離世，她亦親自為表妹辦理喪事。

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黎芷珊因父早逝獲姑丈何鴻燊關顧

黎芷珊憶述，當年因為父親早逝，姑丈何鴻燊非常關心她們姐弟的將來，並主動為她安排出路。她說：「唔係我自己要求，係佢（何鴻燊）覺得我……當時我已經入咗行唱緊歌，佢覺得橫掂已經入咗行，不如去做返呢一行嘅嘢，會比較適合啲。」何鴻燊認為電視台的工作相對穩定，於是透過關係推薦她加入TVB，黎芷珊表示：「佢哋（家人）覺得做兒童節目個收入會穩定啲。」

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黎芷珊為求安穩長駐兒童組成「爆騷王」

黎芷珊透露，正因姑丈的這份考量，她被安排加入兒童節目組，一做便是九年。她坦言自己極度缺乏安全感，喜歡安穩，而兒童節目主持的工作正好給予她穩定的收入，令她非常安心。在那個時期，她幾乎是全台「爆騷王」，單是兒童節目一星期便有五天工作，加上《城市追擊》等節目，收入非常穩定，這也解釋了她為何能長年留守TVB。

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黎芷珊自爆30年前已長白髮

在訪問中，黎芷珊還分享了一個保守了三十多年的秘密。原來她從三十多歲起，疑似受家族遺傳基因影響，已長出大量白頭髮，多年來一直需要定期染髮。她笑言：「我好後生嘅時候就開始好多白頭髮！我爸爸、媽媽都係，可能係基因問題，細細個就要成日染髮。而家差唔多90%（是白髮）。」這個秘密讓主持人查小欣和觀眾都大感意外，也讓人看見黎芷珊坦率真誠的一面。

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