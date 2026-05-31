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張達倫罕揭與黎芷珊「姊弟戀」9年情斷真相 妻兒移居澳洲陷抑鬱再受面癱折磨

影視圈
更新時間：13:30 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-31 HKT

張達倫入行逾20年，代表作有《愛．回家》的「嚴謹」，但多被稱呼為「黎芷珊前男友」。張達倫面對外界賦予的標籤，顯得相當坦然。近日張達倫接受傳媒訪問時，回顧多年的演藝生涯與人生起跌，大方提及舊愛黎芷珊，以及妻兒，還有面對惡疾的心理轉變。

張達倫談舊愛與現任

當年25歲的張達倫，與年長12年的黎芷珊譜出姊弟戀，面對女方較高的知名度，張達倫坦言從未感到壓力，二人拍拖長達9年，張達倫更默默協助黎芷珊製作攀上事業高峰的節目《最佳男主角》。但張達倫因渴望組織家庭，踩中黎芷珊不結婚生育的底線，二人最終和平分手。

黎芷珊昇華為知己

張達倫指自己面對感情好簡單，愛就愛，又不會去「沙沙滾」，但與黎芷珊分手後，張達倫開玩笑稱，二人決定分手的一刻，就是黎芷珊最成功的時間，未知自己是否剋住對方。現在黎芷珊與他關係已昇華為知己，有如家人一樣，每年會參加張達倫的兒子生日會，又會跟張達倫一家三口去旅行。

張達倫指黎芷珊是其生命之中，遇到要感恩的人，因事無大小，不論是對方的事，除太太之外，便會跟黎芷珊細說。張達倫視黎芷珊如知己，又清楚其性格，大家互相信任可以分享，亦肯定不會害自己。

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提到太太陳鳳玲（Kimmy）曾經歷婚姻並育有一女，張達倫展現大度一面，認為如果是一個男人，就更加要愛護對方的女兒。張達倫給予太太100%的安全感，將全數收入交由太太掌管。為了9歲的兒子有更好的教育環境，張達倫太太帶同囝囝移居澳洲。

張達倫走過健康死蔭幽谷

但張達倫與妻兒分隔兩地，加上當時正接拍沉重的情緒病律師角色，張達倫一度陷入抑鬱與驚恐的邊緣，幸好最終透過向心理醫生求助及藥物治療，成功走出陰霾。只是張達倫的健康問題頻頻出事，先患上被形容為「痛到想撞牆」的三叉神經痛，之後又突發性面癱，睡醒後發現面部無法動彈，甚至連喝水都會從嘴角流出，只能依靠飲管進食。

張達倫三叉神經痛與面癱

張達倫為了治病嘗盡中西醫，甚至因為服食類固醇而面容浮腫。每星期四次的針灸治療，讓張達倫耗盡微薄的積蓄。雖然至今面部肌肉仍未能百分百完全控制，但張達倫豁達地面對，笑稱好彩自己只是配角，如果有重頭戲時突然面癱，經歷一定更難受。

張達倫從「死茄喱啡」轉戰大銀幕

張達倫25歲加入TVB藝員訓練班，首三個月只得3,000元車馬費，初出道時拍攝《爭分奪秒》，更因過度緊張而一句對白NG了30次。在漫長的綠葉歲月裡，張達倫曾無數次飾演「女主角的前度」，自信心被消磨殆盡，更曾因行車路線問題遭的士司機爆粗辱罵為「死茄哩啡」。

直到張達倫在低谷中遇到伯樂監製戚其義的提拔，以及高層曾勵珍（珍姐）的挽留，最終憑《愛．回家》中「嚴謹」一角成功入屋。張達倫效力TVB長達18年，驚覺自己需要新的衝擊，毅然決定離巢，進軍電影圈。

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