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黎芷珊剖白單身十年之謎一原因致姊弟戀觸礁 自嘲戀愛Quota已耗盡 不乏追求者仍相信愛情

影視圈
更新時間：11:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-08 HKT

現年60歲的黎芷珊過往情史位位屬圈中男神，曾與梁家輝、鄭伊健、邵傳勇、陳小春及張達倫拍拖。黎芷珊近日作客查小欣的YouTube節目《紅查館》訪問，大談踏入「六字頭」的人生新階段，更罕有剖白單身十多年的內心世界。

黎芷珊被相士批易吸引「年下男」

黎芷珊入行逾40年，昔日交往對象多為年下男星，連相士都指黎芷珊命格容易吸引「年下男」。黎芷珊坦言已經單身十幾年，雖然中間不乏追求者，但始終未能開花結果，黎芷珊幽默地表示：「可能我個Quota（配額）喺好後生嘅時候已經用晒啦，依家惟有畀心機事業。」

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黎芷珊等待「靈魂伴侶」

黎芷珊認為多段感情無疾而終，最大原因是雙方對未來的規劃不一致。黎芷珊是「不婚不生主義者」，因為不想生小朋友，所以對婚姻沒有憧憬：「講真我又唔會生小朋友，我覺得我唔識去湊，所以我係完全從來都冇諗過要生小朋友。」黎芷珊提到舊愛張達倫長達九年的感情，二人剛拍拖時，男方曾聲稱自己也不喜歡小朋友，但分手後不久，便迅速結婚生子。

被問到經歷過多次情傷與離合，又帶着「精神潔癖」，是否仍相信愛情？黎芷珊毫不猶豫表示：「信！我絕對相信愛情㗎。」對於未來的「最佳男朋友」，黎芷珊強調條件並非物質上的支持，而是感覺行先，最重要是雙方能夠溝通、有源源不絕的話題。

黎芷珊視王嘉爾如細佬

早前黎芷珊慶祝60歲生日，獲王嘉爾（Jackson）在首爾包場慶祝。黎芷珊斬釘截鐵指二人感情如姊弟，不會有幻想或發展感情：「我生得出佢啦」、「真係當佢仔一樣，應該咁講，佢真係一個brother，即係細佬。」

黎芷珊又提到當日慶祝生日，適逢二人同樣身在韓國，便相約見面，沒想到發生插曲，因黎芷珊的全名是「Maria Luísa de Melo Leitão」，王嘉爾一直誤會是「Maria」，但熟識黎芷珊的朋友會叫她「Luisa」，導致一早拜託酒吧在牆上佈置「Maria, Happy Birthday」字句的王嘉爾受到打擊，甚至不小心兩次行錯路。

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