何超蕸追思會丨何超瓊、黎芷珊等家屬強忍悲傷抵達打點 政商名流齊集送別賭王千金

已故賭王何鴻燊與二太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸於上月12日因乳癌離世，享年58歲，由政商及演藝界組成的何超蕸女士追思委員會，今日（17日）在灣仔一所酒店為何超蕸舉行追思會，設團體致祭、私人追悼禮及公眾致祭。

何超蕸追思會丨黎芷珊難掩傷感

何超蕸大姊何超瓊今早在現場打點，與到場賓客握手接受慰問，何超瓊應要求停步影相，心情平靜。家屬何猷龍、黎芷珊（姑媽是何鴻燊元配黎婉華）抵達現場，黎芷珊一臉嚴肅難掩傷感。

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何超蕸追思會丨翁嘉穗趙曾學韞等現身送別

政商界人士相繼到場，包括葉劉淑儀、葛珮帆、陳家珮、趙曾學韞等陸續抵達追思會現場。曾任東華三院董事局總理的翁嘉穗，與楊超成、馬清揚、隨東華三院的總理及代表學生隊伍進入會場。葉劉淑儀、陳家珮、容海恩離開會場時應媒體要求停步影相。范徐麗泰、梁愛詩等先後到場，趙式之到場時難掩哀傷，強忍淚水讓傳媒拍照。

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