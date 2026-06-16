飛常日誌II｜劉穎鏇OL裝上陣晒逆天長腿 玲瓏曲線身材激凸極吸睛 一口氣狂飆四種語言

TVB航空題材劇集《飛常日誌II》昨晚（15日）首播，主要演員有馬國明、高海寧、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍（Rosita）、吳偉豪（Rocco）、戴祖儀（Joey）等等。在第一輯中憑藉「黑絲空姐」造型搶盡焦點的劉穎鏇，今輯角色晉升為港灣航空駐機場主管「高雅雯」，造型亦隨之轉變為幹練的OL套裝。雖然告別了空姐制服，但無損其「長腿女神」魅力，她在首集便有連場「長腿放題」，從她下車時以高跟鞋輕點地面的纖長美腿特寫，到她在機場禁區長廊拖着行李，有如名模在catwalk般走路的背影，其完美的身材比例和甜美笑容，讓網民為之瘋狂，紛紛湧入討論區留言激讚，稱其為「長腿世一」、「行走的Catwalk」、「自帶BGM的女人」，盛讚她如今已具備「一姐風範」。

劉穎鏇大晒長腿兼苦練日文

劉穎鏇除了逆天長腿令人驚豔外，她在處理機場混亂時，以流利的廣東話、英語、普通話及日語安撫人心，其發音之標準，特別是日語的流暢度，讓觀眾眼前一亮。不少網民表示：「Tiffany講英文已經很好聽，沒想到日文也這麼流利！」劉穎鏇在接受訪問時坦承，為了這幾句日語和普通話台詞，她私下進行了瘋狂練習。劇組安排了同事預先錄好日語錄音讓她反覆聆聽，並在拍攝現場為她「執音」，逐字逐句地調整發音和語調高低，例如提醒她某些語調可能過於強硬，聽起來會不夠禮貌，需要調整得更柔和，劉穎鏇對細節的極致追求外，亦擁有過人的語言天賦。

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劉穎鏇日文老師竟是《愛回家》「池美麗」

劇中貼身指導劉穎鏇日語發音的劇組同事，就是在《愛回家之開心速遞》中飾演「池美麗」，而為人熟知的演員鍾凱琪，她在《飛常日誌II》中亦有客串飾演日本乘客，鍾凱琪在社交平台上，寫道：「演員日文我教的」，她表示要令不懂日文的演員講得好其實不難，只要寫好羅馬拼音，再一句句錄音讓學生留意高低音即可。但她隨即大讚劉穎鏇：「不過拍攝前幾日才俾稿，台詞發音能做到這樣，演員真的很有語言天份。」原來劉穎鏇是在拍攝前幾天才拿到日文台詞，網民紛紛讚她勤力又聰明。

「學霸」劉穎鏇曾開設教英文頻道

劉穎鏇在劇中展現的語言才華並非偶然，早於2024年，劉穎鏇便開設了名為「Tiffy Talks」的個人YouTube頻道，透過與小朋友互動對話，以生動有趣的方式教授英語。在影片中，她不僅僅是教單詞語法，更會從中探索小朋友對不同事物的看法，充滿教育意義。不少看過影片的網民都大讚她的英語流利動聽，寓教於樂，百分百是「學霸」女神。

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