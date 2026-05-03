劉穎鏇搣甩花瓶污名被讚靚女又好波 176cm身高被封「最強Body」 網民揭發雙手隱藏秘密武器

28歲的TVB女星劉穎鏇，近日她以隊長身份率領「明星籃球精英隊」遠赴廣州，參與《明星籃球精英隊表演賽》，在賽場上大放異彩，展現了強大的籃球實力。劉穎鏇自2016年參選香港小姐勇奪亞軍及最上鏡小姐後，憑藉其176cm的模特兒高䠷身材與健康性感的形象，一直深受粉絲愛戴，然而這位女神不僅僅擁有亮麗外表，更隱藏著令人驚豔的運動細胞，被封為球場上的「最強Body」。

劉穎鏇個人獨得25分表現非凡

近日於廣州舉行的《明星籃球精英隊表演賽》中，劉穎鏇與張振朗、羅天宇、何廣沛等一眾藝人隊友，迎戰由前中國男籃國手孟鐸領軍的強勁對手。面對專業級的挑戰，身為隊長的劉穎鏇絲毫沒有怯場。從網上流傳的影片可見，她在賽前熱身時，無論是運球的節奏感，還是投籃的姿勢，都顯得有板有眼，架式十足。比賽開始後，她更是火力全開，在球場上積極跑動，靈活走位，不僅多次在外線命中關鍵三分球，其切入、傳球也極具威脅，完全不像一位平日忙於拍戲的藝人，倒像是一位經驗豐富的籃球健將。最終她憑藉一人獨得25分的超凡表現，不負眾望地成為隊中的MVP。

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網民揭劉穎鏇戴美甲落場打波

賽後劉穎鏇在社交平台上，謙虛地將功勞歸於團隊合作，感謝隊友的努力和觀眾的熱情支持。然而，她的精湛球技早已在網絡上掀起熱議。不少眼尖的網民從影片中發現，劉穎鏇的運球和投籃姿勢非常標準。事實上劉穎鏇在學生時期，便曾是籃球隊的成員，難怪球技如此出色，更有趣的是，有網民放大細節，驚訝地發現她「還戴著美甲打球」，卻絲毫不影響其發揮，紛紛讚嘆「太厲害了」、「好喜歡她，運動叻又靚女」。

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