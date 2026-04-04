劉穎鏇超低胸戰衣騷「最強Body」 「雙手一夾」豐滿上圍奪衣而出 靚到發光似鑽石
更新時間：19:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-04 HKT
TVB上位花旦劉穎鏇（Tiffany）自2016年參選香港小姐奪得亞軍及最上鏡小姐後，便因其高䠷的模特兒身材和健康性感形象，被粉絲封為「最強Body」。雖然近期在螢幕前稍微收斂性感，她近日終於在社交平台（IG）上發放福利圖，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋！
劉穎鏇顏值巔峰
從最新發布的照片中可見，劉穎鏇狀態大勇，顏值更勝巔峰時期。她化上精緻妝容，配上一頭浪漫的長曲髮，無論是回眸甜笑，還是對著鏡頭展露燦爛笑容，一顰一笑都散發著自信光芒，極度吸睛，完美地展示了她陽光女神的魅力。
相關閱讀：劉穎鏇「胸頂」《愛回家》小花險致「窒息」 倒地狂咳兼喘氣表情痛苦 做高難度動作意外收場
劉穎鏇一夾上圍幾奪衣而出
此次劉穎鏇身穿一套銀色閃爍的「性感戰衣」，掛頸式深V領的剪裁，將她玲瓏浮凸的驕人身材發揮得淋漓盡致。其中一張照片，劉穎鏇雙手一夾，豐滿的上圍幾乎要奪衣而出，畫面極其震撼，充分展現了她「最強Body」的稱號絕非浪得虛名。此外，戰衣的高衩設計亦恰到好處地騷出她引以為傲的極修長美腿，整體造型既高貴又不失性感。
劉穎鏇如鑽石閃閃發光
一系列美照引來大批粉絲和網民讚好，紛紛留言大讚她的身材與美貌。有粉絲更興奮地留言道：「好似粒diamond」，形容Tiffany在閃亮戰衣的襯托下，就如一顆璀璨耀眼的鑽石，光芒四射。
相關閱讀：TVB「最強Body」再現！上位花旦劉穎鏇泳衣盡現「隱藏曲線」 晒惹火身材大騷纖腰長腿
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT