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劉穎鏇超低胸戰衣騷「最強Body」  「雙手一夾」豐滿上圍奪衣而出  靚到發光似鑽石

影視圈
更新時間：19:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-04 HKT

TVB上位花旦劉穎鏇（Tiffany）自2016年參選香港小姐奪得亞軍及最上鏡小姐後，便因其高䠷的模特兒身材和健康性感形象，被粉絲封為「最強Body」。雖然近期在螢幕前稍微收斂性感，她近日終於在社交平台（IG）上發放福利圖，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋！

劉穎鏇顏值巔峰

從最新發布的照片中可見，劉穎鏇狀態大勇，顏值更勝巔峰時期。她化上精緻妝容，配上一頭浪漫的長曲髮，無論是回眸甜笑，還是對著鏡頭展露燦爛笑容，一顰一笑都散發著自信光芒，極度吸睛，完美地展示了她陽光女神的魅力。

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劉穎鏇一夾上圍幾奪衣而出

此次劉穎鏇身穿一套銀色閃爍的「性感戰衣」，掛頸式深V領的剪裁，將她玲瓏浮凸的驕人身材發揮得淋漓盡致。其中一張照片，劉穎鏇雙手一夾，豐滿的上圍幾乎要奪衣而出，畫面極其震撼，充分展現了她「最強Body」的稱號絕非浪得虛名。此外，戰衣的高衩設計亦恰到好處地騷出她引以為傲的極修長美腿，整體造型既高貴又不失性感。

劉穎鏇如鑽石閃閃發光

一系列美照引來大批粉絲和網民讚好，紛紛留言大讚她的身材與美貌。有粉絲更興奮地留言道：「好似粒diamond」，形容Tiffany在閃亮戰衣的襯托下，就如一顆璀璨耀眼的鑽石，光芒四射。

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