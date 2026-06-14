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梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密

影視圈
更新時間：15:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-14 HKT

近日，第28屆上海國際電影節盛大揭幕，久未在大型公開場合頻繁露面的梁洛施（Isabella）與內地知名導演男友馬浴柯並肩踏上紅地氈，瞬間成為全場焦點。37歲的梁洛施近年大幅減少幕前演出，似乎十分享受作為馬浴柯「背後女人」的生活，而這次情侶檔高調亮相，絕對是羨煞旁人。

狀態絕佳 盡展超模比例

當日，梁洛施經過悉心打扮，狀態堪稱完美。臉上化著細緻動人的妝容，五官輪廓立體分明，顏值絕對處於巔峰狀態，散發著令人難以移開目光的星味。為了配合二人合作新片《重生2》的獨特主題，她穿上一襲修身剪裁的型格黑色西裝，這身打扮不僅與男友的造型互相呼應，更完美勾勒出她高挑纖瘦的模特兒身段，氣場十足卻又不失成熟女性的非凡魅力。

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化身小女人 甜蜜滿瀉

在鎂光燈下，這位昔日充滿個性的女星瞬間化身為戀愛中的小女人。她全程緊緊挽著馬浴柯的手臂，姿態小鳥依人，舉手投足間流露出一股溫婉賢淑的氣質。即使面對眾多媒體的鏡頭，她眼角眉梢的笑意依然藏不住，那份沉浸在熱戀中的甜蜜幸福模樣完全寫在臉上，粉紅泡泡溢滿整個屏幕。

自然舉動揭示深厚感情

在其中一張的幕後合照中，更能深切感受到兩人的如膠似漆。畫面中，兩人並肩而坐，梁洛施自然而然地將右手輕輕搭在男友的大腿上。這個充滿依賴感的肢體語言，毫不掩飾地展現了他們之間深厚的感情基礎，以及極度親密的伴侶關係，默契與愛意不言而喻。

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街頭牽手 認定彼此

回顧兩人的戀情軌跡，其實早有迹可尋。大約在兩年多前，他們已在北京某咖啡店外被目擊親密交談，男方當時已表現得相當細心體貼。直至去年年中，兩人在內地街頭被網民野生捕獲，當時以素顏示人的梁洛施依舊仙氣飄飄，兩人十指緊扣漫步街頭，邊走邊笑，這舉動無疑是向外界正式宣告這段戀情。據悉，為維繫這段感情，她近年更將生活重心逐漸移至北京，並養了愛犬陪伴。

才子導演 奮鬥史勵志

現年46歲的馬浴柯才華洋溢，他來自甘肅蘭州，在影視圈的奮鬥史相當勵志。千禧年初他從基層的片場場務做起，憑藉對演藝的熱愛與不懈努力轉戰幕前，先後在武俠劇中飾演「游坦之」及在警匪大片中演活癲狂反派「段坤」而廣為人知，更曾斬獲最佳新人獎項。近年他華麗轉身成為電影大導，親自操刀並演出的懸疑動作作品屢創佳績，票房口碑雙豐收，實力備受業界肯定。

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