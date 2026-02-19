梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億

現年37歲、已是三子之母的梁洛施（Isabella），近年生活養尊處優，絲毫沒有讓歲月在臉上留下痕跡。趁著馬年來臨之際，她心情大好地在社交媒體上發布新照片，向粉絲們送上新年祝福。照片中，梁洛施身穿喜慶的紅色上衣，抱著愛犬站在豪宅內，露出甜美燦爛的笑容，少女感十足，狀態絕佳，完全不像即將步入四十大關的女性。

梁洛施豪宅市值達5億

隨著拜年照的發布，她所居住的超級豪宅內部細節也隨之曝光。從照片背景可見，其寓所內部空間極為寬敞，擁有一整列落地玻璃，配上光潔如鏡的黑色大理石地板，整體感覺彷如置身於巨型高級商場，氣派與藝術感並存，奢華程度令人驚嘆。事實上，梁洛施的這座豪宅位於港島石澳，佔地超過2萬呎，據悉市值已高達5億港元。大宅內部裝潢更是巧奪天工，不僅有極具氣派的巨型旋轉樓梯，更有充滿藝術感的歐洲式浮雕，整體設計堪比皇宮，盡顯貴氣。

梁洛施去年正式跟馬浴柯拍拖

事業和生活愜意的同時，梁洛施的愛情也迎來了春天。她去年被媒體拍到與內地導演兼演員馬浴柯十指緊扣地約會，正式公開新戀情。如今兩人依然如膠似漆，愛得甜蜜。沉浸在愛河中的梁洛施，在男友身邊盡顯小鳥依人，幸福之情溢於言表。

梁洛施曾認戀愛腦

感情得意，也讓外界再度關注她過去的戀愛經歷。梁洛施早年在接受內地主持魯豫的訪問時，曾大方承認自己是「戀愛腦」，當年為了愛情可以奮不顧身。她坦言：「我愛他就是愛他，就這麼簡單，回頭望我沒有後悔。」即使媽媽當時曾作出提醒，她依然選擇為愛向前衝，並表示所有後果都自己承擔。

梁洛施為富豪前度而崩潰

然而，這段轟烈的愛情結束後，她也坦承自己經歷過一段長時間的崩潰時刻。梁洛施在訪問中說：「那段時間不開心，情緒上、心理上那個狀態，真的圍繞了好幾年。」她花了近七年時間才真正走出情傷，學會放下執著。如今，她與孩子們的父親維持著良好的父母關係，心態也變得更加成熟通透，正如她所領悟的：「上天是自有安排。」

