梁洛施罕談與前度影片被瘋傳 曾對婚姻有憧憬因一事決心退出 不後悔為愛放棄：再來還是這樣選

37歲梁洛施（Isabella）曾經有個一段轟烈愛情，在事業嶄露頭角之際未婚誕下3個兒子，分別是大仔李長治和一對孖仔李長軒和李長亨，分手後3個仔跟隨梁洛施生活。單身多年的梁洛施在去年終爆出新戀情，被拍下與內地導演兼演員馬浴柯十指緊扣拍拖，梁洛施笑容滿面，展露甜蜜滿足的表情。

梁洛施的感情世界再被關注

梁洛施早年曾接受內地主持魯豫的訪問，當時罕有地談昔日的一段情，對於當年為愛情不惜放棄一切，梁洛施直言沒有後悔並說：「我愛他就是愛他，就這麼簡單，回頭望我沒有後悔，而且因為我知道我是，一旦我選擇了，我就繼續走。」梁洛施也坦言若重來一次，她還是會這樣選擇。這段訪問近日翻hit，梁洛施的感情世界再被關注。

相關閱讀：梁洛施戀情正式曝光 十指緊扣內地導演小鳥依人 男友同香港一影帝合作無間

梁洛施自認「戀愛腦」未有後悔

自認是「戀愛腦」梁洛施稱當年媽媽亦有為這段情作出提醒，不過她聽不進去：「我從小到大，我的人生是我自己掌控的，我做的每一個決定，後果是好是壞，我自己承擔，現在回想，我還是會這樣選擇。我很喜歡小孩子，很想自己的家庭，那個時候我覺得碰到一生摯愛，很有安全感，便奮不顧身的，他是很富有，但我沒有這樣想，就是我愛他就是愛他，外面的聲音很複雜，但我不會再意別人怎麼說，我覺得沒那麼誇張。」梁洛施亦坦承有憧憬過結婚這個問題：「在那個時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎了，我不能接受不了，所以我想活得有底氣。」

梁洛施稱分手後曾經很崩潰

梁洛施又稱分手後曾經很崩潰：「那段時間不開心，情緒上不開心，心理上那個狀態，真的圍繞了好幾年，我花了很長時間走出來，才能真正地面對和接受。」結果梁洛施差不多用了7年的時間才走出來，現在與孩子的爸爸關係很好：「相處得挺好的，就是父母關係。」經歷過後，梁洛施放下童年的不快經歷：「我接受以前的種種經歷，從挫折中慢慢地去領悟，我領悟了不要執着，有時執着會無形對你不利，所以有時候我覺得要放輕鬆，上天是自有安排。」

相關閱讀：梁洛施一改低調作風罕談與三子相處 自認係「戀愛腦」用7個字講昔日戀情