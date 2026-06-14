陳啟泰曾患重度抑鬱症靠飲尿復康？  承認現時仍持續喝尿  詳談服用細節：不能飲第一泡

現年61歲的前「亞視一哥」陳啟泰，近期強勢重返螢光幕前為電視台主持全新節目。鏡頭前的他神采飛揚、反應敏捷，無論體態還是精神面貌都保養得宜，絲毫看不出已經步入花甲之年，狀態堪稱絕佳。

陳啟泰曾慘受抑鬱症折磨

然而，在這份從容自信的背後，他其實曾經歷過一段極度黑暗的歲月。近日他接受傳媒訪問，回顧他數年前不幸被嚴重的抑鬱情緒吞噬，病情最惡劣時不但足不出戶、極度抗拒沐浴，甚至一度萌生了輕生的念頭。從事業顛峰跌入情緒谷底，他坦言能夠重獲新生，全賴身邊那位堪稱「聖人」的愛妻。在其人生最低潮的半年裡，太太毅然放下所有個人事務，連續幾個月寸步不離地悉心照料，猶如安撫孩童般耐心哄他日常作息。陳啟泰充滿感激地表示，是伴侶的無私守護將他從鬼門關硬生生拉回來，絕對是他的救命恩人。

相關閱讀：陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員 穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民 網民：上車要用錦囊？

陳啟泰飲尿復康

經過漫長的休養，陳啟泰透露目前已經成功擺脫精神科藥物近十二個月。而促使他徹底康復的其中一大關鍵，是他採用了一套「深度排毒」的自然療法，當中更包含了備受外界爭議的「飲尿」環節。

陳啟泰詳談飲尿細節

對於這個讓不少人嘩然的偏方，陳啟泰非但沒有閃縮，反而在受訪時大方承認自己確實有飲用自身小便的習慣，並且至今仍有維持。談及具體的「服用」方式，他起初還幽默地大開黃腔活躍氣氛，隨後認真拆解當中秘訣：過程完全不需要經過任何過濾處理，直接原汁原味喝下即可；但當中有個嚴格的規矩，就是必須避開早晨的第一泡，而最後一泡都不可飲用。

陳啟泰：飲尿治病不應被污名化

陳啟泰亦借此機會極力為這個療法平反，強調這絕非毫無科學根據的無稽之談，社會大眾不應戴上有色眼鏡將其「污名化」。他引述中醫經典《本草綱目》作印證，指出這門療法在古籍中被尊稱為「回龍湯」，擁有數千年的歷史底蘊，主要發揮補陽的作用。他更直言，不少傳統中藥材本質上亦是提煉自排泄物，故此療法根本不足為奇。不過他也再三提醒，這類偏方會為身體帶來猛烈的「排病反應」（好轉反應），引發各種不適，因此絕對需要在專業人士的嚴格指導下進行，呼籲大眾切勿胡亂盲目試驗。

相關閱讀：陳啟泰回應抑鬱症病情 : 好返六成 大讚去港鐵工作時薪高 黃文意馬俊傑參加海選趁機認愛