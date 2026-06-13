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陳啟泰回應抑鬱症病情 : 好返六成 大讚去港鐵工作時薪高 黃文意馬俊傑參加海選趁機認愛

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-13 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-13 HKT

陳啟泰、方健儀（Akina）今日（13日）出席HOY首個大型選秀節目《我要做主播》第一輪海選，吸引超過100位參賽者報名，包括前無綫電視藝員馬俊傑（Linus）及「十億千金」黃文意，將挑選出30強晉級比賽。節目海選評判陳啟泰及方健儀接受訪問時，透露挑選三大要求包括咬字發音要字正腔圓、沒有懶音及臨場不怯場，方健儀補充指普遍參加者都甚具自信能夠過關；陳啟泰亦驚喜參加者年齡與界別跨度甚大，讚揚年至69歲的參加者勇氣可嘉、方健儀則表示最高學歷的甚至擁有博士學位。

陳啟泰認樣靚會加分

陳啟泰作為經典電視節目《百萬富翁》主持人，笑言在面試時有刻意開出選擇題，讓參加者於四大新聞範疇中挑選自己擅長領域：「畀佢哋揀娛樂、新聞、財經同體育，即刻見到佢哋好緊張，問有冇錦囊，但收唔到電話所以冇得問親友。」主播需要在鏡頭前工作，陳啟泰直言：「樣靚會加分！」方健儀則相反不會憑儀表作指標，更自嘲：「我都做到嘅，門檻已經低！我唔係傳統嘅靚女，最緊要整齊乾淨。」

陳啟泰患病時曾腫到200幾磅

陳啟泰早前被網民於港鐵站捕獲，疑似任職月台助理，他澄清指受聘為港鐵錄音宣布天氣狀況等相關資訊：「為港鐵做一個遊戲節目主持兼宣傳，同埋做咗個幾鐘月台助理，時薪好高！」並表示對乘客認出自己感到高興，更獲途人問路，亦不擔心大家誤會沒有工作需要兼職：「我真係去港鐵撈！我真係去返工嘛！」至於抑鬱症病情方面，陳啟泰感謝外界關心健康狀況：「好返六成，中間有時好有時差啲。（消瘦許多？）可以再瘦，最腫嘅時候二百幾磅！靠做運動同排毒去減。（病情需要服藥？）冇食藥一年幾，但有食保健品。最重要有宗教同太太支持。」

黃文意與馬俊傑離巢擦出愛火花

前無綫電視藝員「十億千金」黃文意今日（13）亮相節目海選，表示於2024年離巢至今長達一年多：「離巢係因為長約完咗，覺得娛樂圈生態變咗，唔想畀合約綁死。」目前作為斜槓族（Slasher）接洽活動主持及KOL相關工作為主。黃文意表示在舊同事馬俊傑（Linus）介紹下參加節目，二人離巢時間相約，雖然昔日在TVB沒有合作機會，離巢後卻擦出愛火、甜蜜認愛：「我哋係拍拖。（組成主播CP？）冇諗呢樣，睇節目方向啦，始終唔係關於我哋。」認為不會為二人增加上鏡機會。

黃文意父親為生態能源大亨，坦言離巢TVB後未有參與父親生意：「冇幫爸爸手，佢嘅職業啱男仔做多啲，唔啱我幫唔到手。」選擇繼續在娛樂圈發展，但亦表示將抱平常心，認為自己從來不是進取型藝人：「以前喺TVB未有機會，我都唔會主動敲監製房門。」

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