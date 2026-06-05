陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？

現年61歲的「百萬富翁」陳啟泰，早前罕有自爆曾受重度抑鬱症困擾，幸好在太太的悉心照顧與陪伴下，最終成功走出陰霾，更精神奕奕地宣布全面復出娛樂圈。不過，剛剛重啟演藝跑道的陳啟泰，近日竟驚傳疑似「轉行」，引起網民熱議。

陳啟泰轉行做港鐵站務員？

今日有網民在社交平台發文，表示在港鐵車站內偶遇陳啟泰，更拍下多張現場照片。當時陳啟泰竟然穿上了一身標準的港鐵職員制服，當上站務員開工。當時他正站在熙來攘往的月台上，手上持着警告紙牌呼籲乘客不要衝門，一臉認真地協助維持候車秩序。

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陳啟泰盡忠職守

相中的陳啟泰表現得相當盡忠職守，面對不少經過的市民感到好奇並偷偷打量，他不僅沒有露出絲毫不耐煩，反而一直保持着禮貌的微笑，態度專業又親民。雖然在站外陽光的映照下，可以隱約見到他兩側的髮鬢已經長出頗多灰白頭髮，但其身形依然挺拔，整體精神狀態顯得十分飽滿極佳，風采依然。

陳啟泰嚇親市民？

這組「打工照」一出，隨即在網路上引發熱烈討論。不少網民起初見到照片都感到非常疑惑，有人留意到相中途人的反應笑言：「左邊個女仔見到佢都嚇親！」更有其他目擊網民分享，指除了見到他舉牌外，還看到陳啟泰在港鐵站內主動為乘客撳升降機，服務非常周到。有網民就大讚他自食其力：「Respect，而家嘅香港地搵食艱難，大家都盡可能炒散。」

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網民：上車前用錦囊？

當然，更多網民是聯想起他昔日主持神級節目《百萬富翁》的經典形象，紛紛發揮創意留下爆笑留言：「有冇問你上車前用唔用錦囊？」、「今時今日百萬富翁都係做地鐵舉牌」、「係咪答唔啱問題，唔畀上車㗎？」，令人忍俊不禁。

陳啟泰疑拍HoyTV節目

就在大家對陳啟泰是否真的轉行議論紛紛之際，事件終於迎來真相。HoyTV的官方帳號親自現身留言區，興奮地回覆指：「係陳啟泰！」，間接為事件解畫。相信陳啟泰今次化身港鐵職員並非真的轉行，而是正為HoyTV拍攝全新節目。