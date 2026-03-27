陳啟泰重遊清水灣舊廠感觸良多 走出抑鬱陰霾康復六七成已停藥

由陳啟泰主持的HOY TV全新健康遊戲節目《健康百萬大道》，今日於清水灣製片廠錄影第一集，並請來唐文龍擔任嘉賓。陳啟泰笑言，當年亞視曾在清水灣錄影廠拍過多部劇集，如《我和殭屍有個約會》、《情陷夜中環》等，昨日重遊舊地為新節目綵排，感覺超級親切。他笑說：「個廠老咗好多，日久失修，人都日久失修，好彩病咗幾年好返好多。」

陳啟泰靠信仰太太藥物走出低谷

早前自爆曾患重度抑鬱的陳啟泰，坦言感謝信仰，近一、兩年已康復六、七成，陸續接獲不少工作，當中包括HOY TV的三個節目，並正與ViuTV洽談，以及有內地工作。他說：「好彩有信仰、太太同藥物，所有東西支持，令我走出陰霾，一年前我已經停晒藥，亦做好多運動。原本我216磅，減到180幾磅，再瘦返少少就回到病發前嘅磅數。今日遇到唐文龍就好，大家都知佢係『烚雞胸肉王』，可以請教佢點樣再修身。」

改良《百萬富翁》獎金捐慈善

談到主持的《健康百萬大道》，陳啟泰表示節目有點似《百萬富翁》，因不能抄襲而作出改良，加入許多健康相關環節，並會邀請醫生及藝人參與，當中更有真假醫生登場讓觀眾猜測，獎金則全數捐作慈善用途。他說：「呢一輯獎金頭一part會有1000、2000元，如果第二part答啱會雙倍上去，可以去到10萬、8萬㗎！」至於酬勞可有收平，他笑言不會收貴，反而希望與觀眾見面，並藉遊戲節目帶出健康訊息。

唐文龍澄清非「烚雞胸王」修身

擔任嘉賓的唐文龍表示對健康知識有一定了解，但面對陳啟泰坐鎮主持，仍令他有少許緊張。談到陳啟泰指他是「烚雞胸王」、要向他請教修身方法，唐文龍笑說：「呢啲坊間傳聞唔好盡信得㗎！要保持健康身形係多方面經營，唔需要只烚雞胸。其實我好少食，十幾年前有食，亦遵守得好嚴謹，嗰段期間係辛苦啲。」唐文龍透露，「Hey Brother」隊員們曾打趣說，若他操得一身好Fit身形，就會請來薛家燕任嘉賓，他又指隊友黃智賢身形同樣很Fit，更形容是「禾稈冚珍珠」。

