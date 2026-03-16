陳啟泰驚爆《百萬富翁》曾造假：老闆有遠見 周星馳提兩特別要求 揭陳芷菁被恥笑25年秘密

現年61歲的陳啟泰，早前自爆曾患重度抑鬱，幸好最後得到老婆細心的照顧，最終成功康復，現在已宣布全面復出。陳啟泰最近接受網台訪問，大爆其代表作《百萬富翁》背後鮮為人知的秘密，他諱言節目曾經為了送出100萬而「造假」，並大爆當日周星馳上《百萬富翁》時的另類要求。陳啟泰表示，他在此節目中最需要道歉的一人，原來是其相識多年的好友，她竟然因為上《百萬富翁》，而被取笑到現在！

周星馳上《百萬富翁》

陳啟泰於2001年開始主持《百萬富翁》，節目開頭由數點收視，之後變為雙位數，再變成二十多點，最後上升至三十多點，陳啟泰亦因而奠定「亞視一哥」的地位。因為節目太受歡迎，故此曾出現「慈善版」，犀利到連周星馳也上去「玩埋一份」，而陳啟泰就大爆原來周星馳有特別要求。

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陳啟泰：你唔畀周星馳100萬係咪傻㗎？

陳啟泰表示：「星爺上到嚟，就一定有特別要求，除咗要求獎金一定要高之外，佢仲要做陳啟泰，由佢做主持角色，我去答」。網台主持筆華棋立即表示：「可以要求獎金高㗎咩？」，陳啟泰就話：「你如果做一個電視台，仲係一個弱台，你唔畀100萬佢，你係唔係傻㗎？你幾多錢都請佢唔到啦，如果佢唔上嚟」。陳啟泰之後補充，其實因為是慈善版，故此節目組認為可以增加節目效果，故此於慈善版中，陳啟泰會突意多點提水，而節目組的幕後人員亦會畀貼士，最終周星馳順利贏得100萬。

陳啟泰爆封小平要送100萬

除了慈善版之外，原來《百萬富翁》亦試過因為非節目原因，而刻意降低問題難度，務求要完成「送出100萬」的任務。當時《百萬富翁》極受歡迎，連TVB亦要外購另一遊戲節目《一筆OUT消》來跟《百萬富翁》打對台。因為強敵來襲，亞視要想辦法守住收視，陳啟泰表示：「當時亞視老闆叫封小平，佢係個好有遠見嘅人，佢當時話一定要送100萬出去」，因為要達到目的，陳啟泰承認當時「有降低少少問題嘅難度」，「之後我哋好好彩遇到參賽者陳漢翔，最終佢攞到100萬，到第二日當時七張A1頭版，都係《百萬富翁》送出100萬，你知唔知當時一份報紙頭條要收幾多錢？依家係7張報紙都頭條，仲要大讚個節目，送出呢100萬真係抵」。

陳芷菁慘被恥笑25年

對觀眾來說，《百萬富翁》其中一個最大記益點，就是陳芷菁和鄧光榮齊齊於慈善版參賽，陳芷菁非常有信心地答錯，她的一句「我讀Drama㗎」，觀眾到現在仍記憶猶新。陳啟泰表示：「芷菁真係陰功，我要鄭重同佢道歉。其實嗰陣慈善版，我哋諗過係唔可以吓吓都畀嘉賓們贏好多錢，一啲要好多，一啲就唔可以，好遺憾陳芷菁和鄧光榮係要壯烈犧牲，所以我哋冇畀佢哋好多貼士。到依家佢都仲畀人笑緊，所以我要Say Sorry」。而陳啟泰透露，現時已應承同HOY TV合作，將會主持一個類似《百萬富翁》嘅全身Game Show，將會於6、7月播出：「到時我會邀請芷菁嚟玩一雪前恥」。

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