千禧年代「爆紅主持」內地宣傳大發脾氣？怒擲道具起勢踩 表情駭人畫面全曝光

現年61歲、憑藉主持經典問答遊戲節目《百萬富翁》而深入民心的「亞視之寶」陳啟泰（Ken），近年主力於內地發展，已鮮有在香港幕前露面。過去曾被指外貌走樣的他近期狀態回勇，為主演新電影宣傳時，卻疑似公然發脾氣，立即引起網上熱議，難道他回春之後，更要表現出惹火的一面？

陳啟泰最新狀態回春表現惹火

近年專注在內地工作的陳啟泰，早前曾被部分網民指他老態略顯。然而，在他近日為新電影《蓋世神功》進行路演宣傳時，卻以極佳狀態示人。從影片可見，他身穿一襲時尚的灰色乾濕褸，配上眼鏡，頭髮烏黑濃密，神采飛揚，與之前的老態印象截然不同，可謂回春不少。不過，更引人注目的是他在台上的驚人舉動。

陳啟泰台上怒擲道具

活動期間，陳啟泰手持一支塑膠道具棒子，正當他向觀眾介紹戲中角色時，突然神情變得非常嚴肅，下一秒竟將手上的棒子奮力往地上一擲，其表情之兇狠，甚至帶點駭人。怒擲道具後，他更餘怒未消，對地上的棒子再狠狠踩上幾腳，整個過程毫不猶豫。這位前香港金牌主持突如其來的失控行為，令現場氣氛一度緊張，也隨即引發他是否在公開場合發脾氣的爭議。

陳啟泰表情駭人惹爭議

正當大家以為陳啟泰情緒失控時，他隨即拿起咪高峰解釋，原來這一切都是為了宣傳。他表示，此舉動其實是想用行動來表達電影的核心主旨——拒絕「內耗」。他呼籲年輕人若在工作或生活上遇到困難與煩惱，就應像他一樣，將這些「內耗」狠狠地摔破踩碎，將一切煩惱一掃而空。

