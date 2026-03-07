「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福

90年代TVB二線小生陳啟泰（Ken）當年被亞視以五萬月薪挖角，主持傳奇節目《百萬富翁》而改寫了命運，除了成功挽救長期積弱的亞視收視，奠定「亞視鎮台一哥」地位外，生活變得非常風光，成為全城熱話。不過近年陳啟泰的外貌持續出現問題，身形暴漲兼面容浮腫。

陳啟泰家族有抑鬱症遺傳史

昔日官仔骨骨形象不復見的陳啟泰，反而屢次被指撞樣潘志文。原來過去陳啟泰曾因疫情全面停工，一度陷入人生最黑暗的低谷。陳啟泰的家族有抑鬱症遺傳史，母親和兄弟都曾患病。原本長年受失眠困擾的他，在停工的巨大壓力下，抑鬱症和失眠問題急劇惡化：「呢個係我人生最最最痛苦嘅階段。」

陳啟泰陷入人生低谷

陳啟泰日前罕有接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道訪問，在節目上驚爆過去幾年因疫情全面停工，一度陷入人生最黑暗的低谷，陳啟泰說：「我呢10幾年主要嘅工作都喺內地，疫情嗰幾年冇返過去內地工作，匿喺在屋企，咁就造就咗我嘅人生低點。」陳啟泰稱他的家族有抑鬱遺傳，媽媽和兄弟都有：「我媽媽後生失眠、抑鬱都好嚴重。我本身都有抑鬱，失眠咗好多年，疫情嗰幾年冇嘢做，香港啱啱又冇嘢拍，本來諗住拍完嘢就戒安眠藥，點知戒唔到，我知道係有啲嘢，最慘COVID又啱啱開始，驚出咗去睇醫生，中咗招要去隔離，如果我去咗隔離，你畀一罐安眠藥都冇用，因為我都瞓唔到，一定發癲，一定癲晒。」

陳啟泰諱疾忌醫情況極差

陳啟泰稱當時情況很尷尬，因為不敢出去看醫生，怕感染被人捉，所以最初有一點諱疾忌醫，頭個半年情況就變得差得很嚴重：「個人情緒低落啦、抑鬱啦、驚恐啦，有一日直情打畀我老婆，話我唔得喇，撐唔住，好辛苦，要佢即刻返屋企。」陳啟泰又稱太太放下手上工作，全天候24/7陪自己：「呢個真係一個好難忘嘅經驗，嗰陣佢都好痛苦，因為唔可以出門，只可以朝早去買餸，之後喺屋企陪我，連去沖涼都唔可以太耐，只要有佢喺身邊，我就會覺得舒服，覺得有安全感，比較平靜啲，因為我人壞咗，其實應該係個腦細胞壞。」陳啟泰又指媽媽亦曾出現這個情況，要身邊的人陪著她，如果不是的話就情緒很低落、發神經，他曾以為自己不會中，經常都以為自己很健康。

陳啟泰食精神科醫生藥身形暴肥

陳啟泰最後去睇醫生：「我覺得唔得喇，就算中咗 COVID都要去睇精神科醫生，睇咗開始慢慢有轉機，精神病好返好多，呢個係我人生最最最痛苦嘅階段，我由170幾磅，跌到150多磅，後嚟食咗醫生啲藥，去到210幾磅，但呢啲係無止境，越食越冇效。其實喺一年前我仲未有戒藥，一路食緊精神科醫生嘅藥，每晚食六、七粒，朝早食兩、三粒，一定要食咗先瞓到，唔會驚慌。後來轉咗另一個精神科醫生，都係一樣，跟住睇另類療法，係用益生菌醫治，但係對我都冇效。」結果陳啟泰做了幾個排毒療程：「喺大半年前開始戒咗好多藥，只需要食保健品已經可以瞓到，叫做拎返個健康，不過仲有4成可以進步，如果大家係過來人，千祈唔好驚，回復健康嘅道路係好困難。」

陳啟泰最嚴重時期曾出現了結念頭

陳啟泰在最嚴重時期，曾出現了結自己的念頭：「嗰陣我住20樓，成日經常望出去，『嘩！』咁樣走返嚟，但係冇衝動，我冇諗跳樓，只係突然間如果係世界末日，我拖住老婆一齊走都幾幸福。」陳啟泰續說：「早幾年發生過地震，嗰晚都係瞓唔到，覺得係個天畀我嘅預兆，係最接近死亡，我好唔捨得我太太，始終佢好後生，好彩慢慢好番，起碼我捱過咗呢一次，我識得點樣面對， 而家睇返係一個學習過程。」

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk