楊玉梅北上買3000呎4房豪宅 客廳極寬敞擁巨型露台 連愛犬都有獨立房間

61歲的90年亞姐季軍楊玉梅，近日宣布加入北上置業行列，並在社交平台上載影片，高調開箱其面積逾3千呎，四房一廳，但價值200萬人民幣的超豪華新居。對比香港寸金尺土的環境，楊玉梅的新居寬敞奢華，讓她不禁激動地對著鏡頭高呼：「我終於在內地有自己的家啦！」影片一出，隨即引發大批網民熱烈討論。

楊玉梅嘆香港200萬只夠買廁所

楊玉梅在影片中大吐苦水，坦言香港的物價與樓價實在高得令人咋舌。她感嘆，這間200萬人民幣的內地豪宅，同樣價錢在香港「只能買個廁所」。除了驚人的樓價，香港的生活開支同樣是一大負擔，普通一房一廳月租動輒一至兩萬港幣，每日三餐最基本花費500港元，整體生活支出比內地貴出三、四倍。面對如此高昂的生活成本，她直言「你說怎麼受得了？」因此早就萌生退意，決定北上尋找更高質素的生活。

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楊玉梅母女住3千呎豪宅

從楊玉梅拍攝的影片可見，單位全屋裝潢採用歐式古典風格，氣派十足。客廳空間感極度寬敞，天花板掛上一盞璀璨華麗的大型水晶吊燈，盡顯豪門氣派；而偌大的落地玻璃窗外，更可飽覽翠綠無際的開揚山景，景觀一流，讓人心曠神怡。單位間隔為四房一廳，楊玉梅特別興奮地介紹自己的主人房，坦言這是她從小到大的夢想，她更貼心地將其餘房間分配給媽媽、用作客房招呼弟妹朋友，甚至連她的愛犬「Happy仔」都有預留專屬房間。

黎耀祥、梁芷珮相繼中山置業

事實上，除了楊玉梅在中山覓得心頭好，不少藝人也會在中山置業，方便工作或者用來度假，視帝黎耀祥不時招呼好友，到他的中山豪宅飯敘，而旅遊達人梁芷珮以100萬，近日買入一個三房單位送給爸爸。最讓人嘖嘖稱奇，是吳若希早前聲稱在珠海置業，但原來她買樓的地區竟然屬於中山。此外，孫慧雪、金興賢以及韓馬利等圈中藝人，都紛紛在中山擁有自己的物業，並不時在社交平台上分享內地價廉物美，空間寬敞的優質生活。

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