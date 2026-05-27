孫慧雪44歲生日北上做業主 首期15萬閃購中山4房大屋 一日落訂爆笑豪言買樓似買菜

今年7月是「宅男女神」孫慧雪的44歲生日，在生日前夕，孫慧雪豪送一份極具份量的禮物給自己，她宣布榮升做業主：「今年決定要對自己好啲， 生日送咗份大禮物俾自己。」孫慧雪豪擲200萬在中山買下一間4房2大廳的大屋，首期僅15萬，孫慧雪在小紅書貼上在中山置業的房產證並說：「好似買菜咁，真係好抵！」

孫慧雪稱15萬已經可以成功上車

孫慧雪早前與任職木材、夾板批發商的「富二代」老公羅天彥齊齊到中山坦洲收樓，收樓後率先拍片帶大家參觀新屋，片中所見，新屋擁有兩廳、兩露台、4間房及兩個廁所的超大單位，孫慧雪透露首期只需15萬已經可以成功上車，她還連同車位一併購入，她忍不住大嘆：「今次完成咗我嘅置業理想，因為我知道喺香港，用呢個價錢係買唔到咁大間㗎！」

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孫慧雪宣布在中山置業

孫慧雪日前在小紅書發文並宣布在中山置業：「大家都知我好勤力返工， 今年決定要對自己好啲，生日送咗份大禮物畀自己， 其實我係去朋友中山間屋一次， 我就叫佢介紹經紀畀我， 自己睇咗幾個盤，一日就落訂， 連我老公都話我好似買菜咁， 因為真係好抵呀，等埋收樓， 裝修埋， 啱啱好七月我生日就可以入伙啦！ 同大家分享我嘅喜悅。」孫慧雪更實測由香港屋企自己揸車出發，連同過關時間只需約個半鐘便到達目的地：「如果唔想自己揸車，屋苑樓下有直通車直達香港唔同地區，真係好方便。」孫慧雪已規劃好將其中一間房留給兩個寶貝兒子，亦準備客房方便日後邀請香港的朋友上去度周末。\

孫慧雪強調絕不是廣告亦非炫耀

孫慧雪稱由睇樓、買樓、出證、收樓，都係一個月內完成，在交首期及簽約當日，發展商為第4728位業主的孫慧雪準備了滿滿的慶祝儀式，不過期間就發生了一段小插曲，孫慧雪在儀式期間竟不小心跌爛了幸運金蛋，讓她直呼「十級尷尬」，她更在現場被認出並獲邀進行訪問，不過孫慧雪強調這次拍片「絕對不是廣告，也不是為了炫耀」，純粹是因為成功置業太開心，想將這份喜悅與大家分享。有網民留言：「便宜，消費不高，和去香港深圳和珠海澳門都方便。」、「中山有船去香港，還可以走深中通道，還可以去珠海走港珠澳大橋回香港，何樂而不為。」、「吕慧儀都話要喺中山定居？」、「還有黎耀祥。」、「期待你最後的裝修。」

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