「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心

44歲「旅遊達人」梁芷珮憑主持旅遊節目《潮什麼》系列，深受觀眾喜愛，之後與老公開旅行社，又做KOL接廣告，收入源源不絕，吸金力強。一向孝順的梁芷珮，昨日（7日）在社交平台曝光收樓影片，原來趁父親節臨近，秘密置業豪送近千呎物業作為爸爸的禮物，認真闊綽。

梁芷珮兩父女收樓充滿儀式感

影片中，梁芷珮為爸爸準備驚喜，兩父女現身銷售中心準備收樓，其間更有充滿儀式感的敲鑼和扑金蛋儀式，梁爸爸獲悉女兒梁芷珮的安排，一臉喜悅。梁芷珮對鏡頭笑言：「Surprise爸爸呀！而家先知呢份父親節禮物。」隨後兩父女乘高爾夫球車前往新居，沿途梁爸爸望住新屋外貌興奮地手指指大讚：「嘩！好靚喎。」

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梁芷珮新物業「拎包入住」

梁芷珮帶爸爸到新居，見到配備密碼鎖大門，兩父女一入屋，寬敞明亮的環境讓爸爸感驚喜。梁芷珮在片中透露單位所有配置皆是「收樓標準」，屋內裝潢簡潔，附有極齊全的傢俬和家電。

梁芷珮帶爸爸率先參觀廚房，表示「包晒，雪櫃都有」，廚房內電磁爐、消毒碗櫃、抽油煙機及廚櫃一應俱全，而廚房連接的小露台，可放置洗衣機。梁芷珮帶爸爸到客飯廳，見到有齊餐桌椅、梳化、茶几及電視櫃，連電視機及冷氣機都有配備。梁芷珮帶爸爸入房，指住分體式冷氣及窗簾表示：「窗簾都有埋」，梁爸爸大感震驚。

霸氣包底裝修費 兩父女梳化齊歡呼

梁芷珮透露單位100萬有找

單位的房間同樣闊落，主人套房及客房均備有雙人床、衣櫃和床頭櫃，並連著露台或大窗台。其中一間房屬於半開放設計，梁芷珮向爸爸承諾會負責到底：「呢度要自行封窗，封完窗之後其實咪又係多一間房，我包埋你喇。」實行全方位照顧爸爸的需要。參觀完畢後，梁芷珮兩父女坐在客廳的梳化上，梁爸爸豎起大拇指表示喜歡女兒所送的禮物。

梁芷珮留言：「攞咗樓喇！我surprised咗爸爸一層中山樓做父親節禮物呀！唔使100萬就買到成千呎，仲要包埋全屋家電，帶件衫就已經可以上嚟住，超級抵玩呀！」梁芷珮透露父母經常北上旅行，不用再住酒店：「以後佢哋北上玩唔使成日住酒店，預祝各位爸爸父親節快樂！」

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